«Пішла жара»: КАБ вперше летіли з Харківщини на Полтавщину

Сьогодні, 20 жовтня, армія РФ запустила керовані авіабомби у бік Полтавської області. Ймовірно, КАБи перелетіли Харківщину. За даними моніторингових каналів, це сталося вперше. Військові пояснили, що відбувається.

Близько 11:30 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Харківщину з півночі.

Вже за 10 хвилин ПС ЗСУ інформували, що КАБ з Харківщини летить на Полтавщину.

Моніторингові канали писали, що бомба пролетіла з Бєлгородщини близько 120-130 км, і вперше прямувала у бік Полтавської області. Офіційних даних про «прильоти» на Полтавщині наразі немає.

Цей випадок прокоментував старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс».

«Пішла жара. Росіяни почали потроху застосовувати реактивні КАБи, які покривають бойовий радіус 100км+», – написав військовий.

Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов (позивний «Осман») зазначив, що РФ масштабувала виробництво гібрида ракети й КАБу «Гром-1» з дальністю приблизно 100–120 км та більш модифіковані версії з дальністю до 200 км, але меншим зарядом.

«Снаряди не ідеально точні, проте бойова частина «Гром-1» — приблизно 250–315 кг, тобто в 3–5 разів більше, ніж несе «шахед» (залежно від модифікації), що кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від «прильотів» в глибокому тилу», – пояснив військовий.

Нагадаємо, 18 жовтня вперше за час війни армія РФ вдарили КАБом по Лозовій. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що по місту «прилетіла» керована авіабомба нової модифікації — УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км. Внаслідок удару пошкоджені 47 домоволодінь.