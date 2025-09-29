Live
Новости Харькова — главное за 29 сентября: как прошла ночь

Происшествия 07:01   29.09.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 29 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:01

Ночью тревогу объявляли из-за российских БпЛА

Ночью над Харьковской областью фиксировали российские «Шахеды». ПВО отбивала налет. В Харькове после отбоя, который прозвучал вечером 28 сентября в 21:49, тревогу возобновили в 23:09. Жителей предупредили об угрозе ударных БпЛА.

По сообщениям мониторинговых каналов, «Шахеды» до города не долетели, курсируя над ближайшими громадами. Отбой прозвучал в 00:36.

Под утро Воздушные силы ВСУ также предупреждали о пусках КАБов российской авиацией на Харьковщину.

В Харькове тревогу из-за угрозы авиабомб не объявляли, но она была в Изюмском и Купянском районах.

По состоянию на 07:00 29 сентября тревога в области сохраняется только в Волчанской и Липецкой громадах. В Харькове и других районах — отбой.

Читайте также: В Белгороде «прилеты», пропал свет: подробности (обновлено, видео)

Автор: Оксана Горун
