Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Четыре человека погибли на прошлой неделе на Харьковщине, били КАБы и БпЛА

Общество 15:29   29.09.2025
Виктория Яковенко
Четыре человека погибли на прошлой неделе на Харьковщине, били КАБы и БпЛА Фото: Олег Синегубов

На прошлой неделе враг атаковал по меньшей мере 37 населенных пунктов региона, в том числе Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 17 человек, среди них – 14-летняя девочка. Четверо человек погибли.

По данным Синегубова, оккупанты выпустили на регион одну ракету, 17 КАБов и более 72 БпЛА разных типов – «Герань-2», «Молния», «Ланцет» и FPV.

В Купянском районе из-за ударов повреждены по меньшей мере один многоквартирный и 13 частных домов, шесть хозяйственных сооружений, три автомобиля, элеватор, два гражданских предприятия, учебное заведение, админздание, гараж, электросети.

В Чугуевском районе: 17 частных домов, дом культуры, хозяйственная постройка, четыре автомобиля, грузовой автомобиль, электросети.

В Харькове: пять частных домов, административное здание, хозяйственная постройка, два магазина, автобус, четыре автомобиля.

удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синегубов

Напомним, с 22 по 28 сентября враг обстрелял Харьков 19 раз, 18 из них – удары «Шахедами», еще один – БпЛА типа «Молния», сообщил мэр города Игорь Терехов. Он предупредил, что из-за атаки 23 сентября в Харькове могут быть перебои со светом.

Читайте также: Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
28.09.2025, 14:20
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
29.09.2025, 11:51
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
29.09.2025, 07:24
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы обстрелов, «прилет» по Слатино
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы обстрелов, «прилет» по Слатино
29.09.2025, 13:38
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
29.09.2025, 13:36
Четыре человека погибли на прошлой неделе на Харьковщине, били КАБы и БпЛА
Четыре человека погибли на прошлой неделе на Харьковщине, били КАБы и БпЛА
29.09.2025, 15:29

Новости по теме:

29.09.2025
19 атак пережил Харьков за неделю: возможны перебои со светом – Терехов
28.09.2025
«Прилеты» по Слатино, 2 боя с начала суток: оперативная обстановка 28 сентября
25.09.2025
Из-за ударов РФ погиб мужчина, есть пострадавшая женщина
24.09.2025
Более 100 человек пострадали на Харьковщине в сентябре – Клименко (видео)
24.09.2025
Четверо людей пострадали в Харькове и области из-за ударов РФ – Синегубов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Четыре человека погибли на прошлой неделе на Харьковщине, били КАБы и БпЛА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе враг атаковал по меньшей мере 37 населенных пунктов региона, в том числе Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".