Четыре человека погибли на прошлой неделе на Харьковщине, били КАБы и БпЛА
На прошлой неделе враг атаковал по меньшей мере 37 населенных пунктов региона, в том числе Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали 17 человек, среди них – 14-летняя девочка. Четверо человек погибли.
По данным Синегубова, оккупанты выпустили на регион одну ракету, 17 КАБов и более 72 БпЛА разных типов – «Герань-2», «Молния», «Ланцет» и FPV.
В Купянском районе из-за ударов повреждены по меньшей мере один многоквартирный и 13 частных домов, шесть хозяйственных сооружений, три автомобиля, элеватор, два гражданских предприятия, учебное заведение, админздание, гараж, электросети.
В Чугуевском районе: 17 частных домов, дом культуры, хозяйственная постройка, четыре автомобиля, грузовой автомобиль, электросети.
В Харькове: пять частных домов, административное здание, хозяйственная постройка, два магазина, автобус, четыре автомобиля.
Напомним, с 22 по 28 сентября враг обстрелял Харьков 19 раз, 18 из них – удары «Шахедами», еще один – БпЛА типа «Молния», сообщил мэр города Игорь Терехов. Он предупредил, что из-за атаки 23 сентября в Харькове могут быть перебои со светом.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, погибли, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко