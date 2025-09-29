Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

19 атак пережил Харьков за неделю: возможны перебои со светом – Терехов

Общество 12:31   29.09.2025
Виктория Яковенко
19 атак пережил Харьков за неделю: возможны перебои со светом – Терехов Фото: Игорь Терехов

С 22 по 28 сентября враг обстрелял Харьков 19 раз, 18 из них – удары «Шахедами», еще один – БпЛА типа «Молния», сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он напомнил, что «Шахеды» вечером 23 сентября атаковали энергетику города. Большинство из них попали в подстанцию. Поэтому несколько районов временно оставались без электричества.

«Сегодня свет есть, но система работает по резервной схеме. Для полной стабилизации требуется время, поэтому возможны перебои. Очень прошу относиться к этому с пониманием. В тот же вечер разрушения подвергся жилой квартал в Холодногорском районе. Вражеские дроны повредили 15 частных домов и разрушили магазин», — отметил городской голова.

В пятницу, 26 сентября, БпЛА «Молния» пробил крышу мебельного магазина в Киевском районе. Пострадали четыре женщины: трое получили стрессовую реакцию, у одной – ранение руки. Кроме этого, взрывной волной выбило лобовое стекло в находившемся рядом муниципальном автобусе, добавил Терехов.

«Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове за предыдущие семь дней составила 61 час. Это почти наполовину меньше, чем в среднем по области», – рассказал мэр.

Читайте также: Восемь боев на Харьковщине было за сутки — Генштаб: где наступал враг

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
28.09.2025, 14:20
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
29.09.2025, 11:51
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
29.09.2025, 07:24
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы обстрелов, «прилет» по Слатино
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы обстрелов, «прилет» по Слатино
29.09.2025, 13:38
19 атак пережил Харьков за неделю: возможны перебои со светом – Терехов
19 атак пережил Харьков за неделю: возможны перебои со светом – Терехов
29.09.2025, 12:31
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
29.09.2025, 13:36

Новости по теме:

27.09.2025
Новости Харькова — главное 27 сентября: есть ли грибы, отключали свет, пожар
27.09.2025
Стартовал «сезон БпЛА» в Харькове, прогнозы на зиму – обзор фронта
27.09.2025
Лабораторию протезирования открыли в Харькове: Терехов о значимости центра 📷
26.09.2025
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
25.09.2025
Действуем добропорядочно — Терехов объяснил, как в Харькове сэкономили 72 млн

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «19 атак пережил Харьков за неделю: возможны перебои со светом – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 12:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22 по 28 сентября враг обстрелял Харьков 19 раз, 18 из них – удары «Шахедами», еще один – БпЛА типа «Молния», сообщил мэр города Игорь Терехов.".