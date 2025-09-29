19 атак пережил Харьков за неделю: возможны перебои со светом – Терехов

С 22 по 28 сентября враг обстрелял Харьков 19 раз, 18 из них – удары «Шахедами», еще один – БпЛА типа «Молния», сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он напомнил, что «Шахеды» вечером 23 сентября атаковали энергетику города. Большинство из них попали в подстанцию. Поэтому несколько районов временно оставались без электричества.

«Сегодня свет есть, но система работает по резервной схеме. Для полной стабилизации требуется время, поэтому возможны перебои. Очень прошу относиться к этому с пониманием. В тот же вечер разрушения подвергся жилой квартал в Холодногорском районе. Вражеские дроны повредили 15 частных домов и разрушили магазин», — отметил городской голова.

В пятницу, 26 сентября, БпЛА «Молния» пробил крышу мебельного магазина в Киевском районе. Пострадали четыре женщины: трое получили стрессовую реакцию, у одной – ранение руки. Кроме этого, взрывной волной выбило лобовое стекло в находившемся рядом муниципальном автобусе, добавил Терехов.

«Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове за предыдущие семь дней составила 61 час. Это почти наполовину меньше, чем в среднем по области», – рассказал мэр.