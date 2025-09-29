Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

19 атак пережив Харків за тиждень: можливі перебої зі світлом – Терехов

Суспільство 12:31   29.09.2025
Вікторія Яковенко
19 атак пережив Харків за тиждень: можливі перебої зі світлом – Терехов Фото: Ігор Терехов

З 22 по 28 вересня ворог обстріляв Харків 19 разів, 18 з них – удари «шахедами», ще один – БпЛА типу «Молния», повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він нагадав, що «шахеди» ввечері 23 вересня атакували енергетику міста. Більшість з них влучили в підстанцію. Через це кілька районів тимчасово залишалися без електрики.

«Сьогодні світло є, але система працює за резервною схемою. Для повної стабілізації  потрібен час, тому можливі перебої. Дуже прошу ставитися до цього з розумінням. Того ж вечора руйнацій зазнав житловий квартал у Холодногірському районі. Ворожі дрони понівечили 15 приватних будинків та зруйнували магазин», – зазначив міський голова.

У п’ятницю, 26 вересня, БпЛА «Молния» пробив дах меблевого магазину в Київському районі. Постраждали чотири жінки: троє отримали стресову реакцію, одна – поранення руки. Крім цього, вибуховою хвилею вибило лобове скло в муніципальному автобусі, який знаходився поруч, додав Терехов.

«Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові протягом попередніх семи днів склала 61 годину. Це майже наполовину менше, ніж у середньому по області», – розповів мер.

Читайте також: Вісім боїв на Харківщині було за добу – Генштаб: де наступав ворог

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Небезпечну погоду очікують завтра в Харкові та області
Небезпечну погоду очікують завтра в Харкові та області
29.09.2025, 13:36
19 атак пережив Харків за тиждень: можливі перебої зі світлом – Терехов
19 атак пережив Харків за тиждень: можливі перебої зі світлом – Терехов
29.09.2025, 12:31
Фіктивні дрова через інтернет: у Харкові затримали шахрая – НПУ
Фіктивні дрова через інтернет: у Харкові затримали шахрая – НПУ
29.09.2025, 13:12
Вітрено та поки без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 вересня
Вітрено та поки без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 вересня
28.09.2025, 19:50
Центральний парк Харкова готується до морозів: що роблять (фото)
Центральний парк Харкова готується до морозів: що роблять (фото)
29.09.2025, 12:04
Росіяни в Куп’янську контролюють дуже важливий об’єкт – Коваленко (відео)
Росіяни в Куп’янську контролюють дуже важливий об’єкт – Коваленко (відео)
29.09.2025, 11:51

Новини за темою:

27.09.2025
Новини Харкова — головне за 27 вересня: чи є гриби, відключали світло, пожежа
27.09.2025
Стартував «сезон БпЛА» у Харкові, прогнози на зиму – огляд фронту
27.09.2025
Лабораторію протезування відкрили в Харкові: Терехов про значущість центру 📷
26.09.2025
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
25.09.2025
«Діємо доброчесно» – Терехов пояснив, як у Харкові зекономили 72 млн грн

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «19 атак пережив Харків за тиждень: можливі перебої зі світлом – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 12:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22 по 28 вересня ворог обстріляв Харків 19 разів, 18 з них – удари «шахедами», ще один – БпЛА типу «Молния», повідомив мер міста Ігор Терехов.".