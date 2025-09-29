19 атак пережив Харків за тиждень: можливі перебої зі світлом – Терехов
З 22 по 28 вересня ворог обстріляв Харків 19 разів, 18 з них – удари «шахедами», ще один – БпЛА типу «Молния», повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він нагадав, що «шахеди» ввечері 23 вересня атакували енергетику міста. Більшість з них влучили в підстанцію. Через це кілька районів тимчасово залишалися без електрики.
«Сьогодні світло є, але система працює за резервною схемою. Для повної стабілізації потрібен час, тому можливі перебої. Дуже прошу ставитися до цього з розумінням. Того ж вечора руйнацій зазнав житловий квартал у Холодногірському районі. Ворожі дрони понівечили 15 приватних будинків та зруйнували магазин», – зазначив міський голова.
У п’ятницю, 26 вересня, БпЛА «Молния» пробив дах меблевого магазину в Київському районі. Постраждали чотири жінки: троє отримали стресову реакцію, одна – поранення руки. Крім цього, вибуховою хвилею вибило лобове скло в муніципальному автобусі, який знаходився поруч, додав Терехов.
«Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові протягом попередніх семи днів склала 61 годину. Це майже наполовину менше, ніж у середньому по області», – розповів мер.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, обстріли, шахеды;
Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 12:31;
