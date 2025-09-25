“Пошкодження важкі”: харків’яни досі без світла після останніх ударів

Другу добу деякі мешканці Харкова все ще залишаються без світла, повідомив мер Ігор Терехов.

Під час нічного обстрілу 23 вересня росіяни пошкодили трансформаторні підстанції, які заживлювали деякі райони в Харкові, пояснив мер. В результаті в місті виникли перебої з електроенергією, а 80 тисяч жителів й зовсім залишилися без світла.

“Ми працювали, працювали працівники «Харківобленерго», наші комунальні служби. На теперішній час ми маємо незаживленими близько пʼяти тисяч абонентів, роботи тривають, але пошкодження дуже-дуже важкі. Крім цього, були пошкоджені автівки, згоріла вщент крамниця, є пошкодження житлових будинків – 15 житлових будинків приватних. Комунальні підприємства працювали вночі, працювали весь день, закрили всі контури, відкрили мобільний ЦНАП, для того, щоб люди могли подати документи на «єВідновлення». І така робота зараз триває”, – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Тим часом у АТ “Харківобленерго” уточнили, що тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів у Холодногірському районі. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка. Після того, як обстріл припинився і з’явилася можливість відновлювати зруйноване в безпеці, енергетики розпочали роботу. Так зі світлом уже понад 50 тисяч абонентів.