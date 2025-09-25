Live
“Пошкодження важкі”: харків’яни досі без світла після останніх ударів

Записано 11:00   25.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Пошкодження важкі”: харків’яни досі без світла після останніх ударів Фото: АТ “Харківобленерго”

Другу добу деякі мешканці Харкова все ще залишаються без світла, повідомив мер Ігор Терехов. 

Під час нічного обстрілу 23 вересня росіяни пошкодили трансформаторні підстанції, які заживлювали деякі райони в Харкові, пояснив мер. В результаті в місті виникли перебої з електроенергією, а 80 тисяч жителів й зовсім залишилися без світла.

Ми працювали, працювали працівники «Харківобленерго», наші комунальні служби. На теперішній час ми маємо незаживленими близько пʼяти тисяч абонентів, роботи тривають, але пошкодження дуже-дуже важкі. Крім цього, були пошкоджені автівки, згоріла вщент крамниця, є пошкодження житлових будинків – 15 житлових будинків приватних. Комунальні підприємства працювали вночі, працювали весь день, закрили всі контури, відкрили мобільний ЦНАП, для того, щоб люди могли подати документи на «єВідновлення». І така робота зараз триває”, – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00  Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів  у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що  у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Тим часом у АТ “Харківобленерго” уточнили, що тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів у Холодногірському районі. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка. Після того, як обстріл припинився і з’явилася можливість відновлювати зруйноване в безпеці, енергетики розпочали роботу. Так зі світлом уже понад 50 тисяч абонентів.

Читайте також: Терехов: «Не хочу, щоб була паніка» – чи готовий Харків до холодів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
