У Харкові – серія вибухів. Місто під атакою російських БпЛА

Події 23:09   23.09.2025
Оксана Якушко
Перший вибух внаслідок удару БпЛА стався у Холодногірському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

23:08

Вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Постраждалого шпиталізують, повідомив Олег Синєгубов.

22:52

За попередньою інформацією, більшість з 16 прильотів прийшлася на Холодногірський район міста, зазначив Ігор Терехов.

Відео: ХХ

22:43

У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії, повідомляє Ігор Терехов.

Відео: ХХ

Через удар російського БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС, розповів Олег Синєгубов.

22:30

“Також, за попередньою інформацією, під ворожим ударом Холодногірський район”, – повідомив Олег Синєгубов.

22:10

«У Харкові було чути вибух. На місто йдуть ворожі бойові дрони. Будьте обережні! – звернувся до мешканців міста Терехів.

Згодом він повідомив, що, за попередньою інформацією, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі влучення уточнюють.

Також про атаку ворожих БпЛА на Харків повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом у Харкові пролунало вже не менше п’яти вибухів.

“П’ятий вибух. Харків під масованою атакою шахедів, що триває. Будьте обережні!” – повідомив міський голова Ігор Терехов.

Автор: Оксана Якушко
