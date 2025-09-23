У Харкові – серія вибухів. Місто під атакою російських БпЛА
Перший вибух внаслідок удару БпЛА стався у Холодногірському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
23:08
Вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Постраждалого шпиталізують, повідомив Олег Синєгубов.
22:52
За попередньою інформацією, більшість з 16 прильотів прийшлася на Холодногірський район міста, зазначив Ігор Терехов.
Відео: ХХ
22:43
У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії, повідомляє Ігор Терехов.
Відео: ХХ
Через удар російського БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС, розповів Олег Синєгубов.
22:30
“Також, за попередньою інформацією, під ворожим ударом Холодногірський район”, – повідомив Олег Синєгубов.
22:10
«У Харкові було чути вибух. На місто йдуть ворожі бойові дрони. Будьте обережні! – звернувся до мешканців міста Терехів.
Згодом він повідомив, що, за попередньою інформацією, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі влучення уточнюють.
Також про атаку ворожих БпЛА на Харків повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Загалом у Харкові пролунало вже не менше п’яти вибухів.
“П’ятий вибух. Харків під масованою атакою шахедів, що триває. Будьте обережні!” – повідомив міський голова Ігор Терехов.
Читайте також: Росіяни досягли успіхів у північно-західній частині Куп’янська – Машовець (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, массированная атака, Олег Синегубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові – серія вибухів. Місто під атакою російських БпЛА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 23:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший вибух внаслідок удару БпЛА стався у Холодногірському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".