В Харькове – серия взрывов. Город под атакой российских БпЛА

Первый взрыв в результате удара БпЛА произошел в Холодногорском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

23:08

Взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Пострадавшего госпитализируют, сообщил Олег Синегубов.

22:52

По предварительной информации, большинство из 16 прилетов пришлось на Холодногорский район города, отметил Игорь Терехов.

22:43

В связи с вражескими ударами по Харькову в некоторых районах города есть проблемы со снабжением электроэнергией, сообщает Игорь Терехов.

Из-за удара российского БпЛА в Шевченковском районе Харькова вспыхнул пожар. На место удара направляются подразделения ГСЧС, рассказал Олег Синегубов.

22:30

«Также, по предварительной информации, под вражеским ударом Холодногорский район», – сообщил Олег Синегубов.

22:10

«В Харькове был слышен взрыв. На город идут вражеские боевые дроны. Будьте осторожны!» – обратился к жителям города Терехов.

Впоследствии он сообщил, что, по предварительной информации, прилет произошел в Холодногорском районе. Детали попадания уточняют.

Также об атаке вражеских БпЛА на Харьков сообщил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Всего в Харькове прозвучало уже не менее пяти взрывов.

«Пятый взрыв. Харьков под продолжающейся массированной атакой шахедов. Будьте осторожны!» — сообщил городской голова Игорь Терехов.