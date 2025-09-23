В Харькове – серия взрывов. Город под атакой российских БпЛА
Первый взрыв в результате удара БпЛА произошел в Холодногорском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
23:08
Взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Пострадавшего госпитализируют, сообщил Олег Синегубов.
22:52
По предварительной информации, большинство из 16 прилетов пришлось на Холодногорский район города, отметил Игорь Терехов.
Видео: ХХ
22:43
В связи с вражескими ударами по Харькову в некоторых районах города есть проблемы со снабжением электроэнергией, сообщает Игорь Терехов.
Видео: ХХ
Из-за удара российского БпЛА в Шевченковском районе Харькова вспыхнул пожар. На место удара направляются подразделения ГСЧС, рассказал Олег Синегубов.
22:30
«Также, по предварительной информации, под вражеским ударом Холодногорский район», – сообщил Олег Синегубов.
22:10
«В Харькове был слышен взрыв. На город идут вражеские боевые дроны. Будьте осторожны!» – обратился к жителям города Терехов.
Впоследствии он сообщил, что, по предварительной информации, прилет произошел в Холодногорском районе. Детали попадания уточняют.
Также об атаке вражеских БпЛА на Харьков сообщил и начальник ХОВА Олег Синегубов.
Всего в Харькове прозвучало уже не менее пяти взрывов.
«Пятый взрыв. Харьков под продолжающейся массированной атакой шахедов. Будьте осторожны!» — сообщил городской голова Игорь Терехов.
