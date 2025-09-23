Live
Россияне достигли успехов в северо-западной части Купянска – Машовец (видео)

Фронт 22:05   23.09.2025
Оксана Якушко
Россияне достигли успехов в северо-западной части Купянска – Машовец (видео) Фото: sprotyv.info

О событиях на фронте в Харьковской области в эфире NEMYRIALIVE рассказал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

На Южно-Слобожанском направлении россияне недавно несколько раз попытались продвинуться в пределах Волчанска, в районе маслоперерабатывающего завода, сообщил Машовец. Но попытки оказались неудачными.

«Точно такие же действия малыми пехотными штурмовыми группами противник попытался продвинуться восточнее Волчанска – и с таким же самым результатом. Ситуация там более-менее стабилизирована. Продвижения нет», — резюмировал военный эксперт.

Видео: NEMYRIALIVE

На Купянском направлении идут бои на северной и северо-западной окраине города, а также в районе сел Тищенковка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

«Противник, действуя малыми пехотными группами, создал обширный район инфильтрации на северо-западе Купянска. Я думаю, что часть 68-й мотострелковой дивизии противника, усиленная подразделениями, на данный момент достигли достаточно значительных успехов в северо-западной части Купянска, сумев закрепиться. Эти силы из состава 6-й общевойсковой армии выполнили ближайшую задачу – вышли достаточно широким фронтом на дорогу Р-79 и создали условия для дальнейшего блокирования Купянска с запада, в сторону дороги на Чугуев. На данный момент ВСУ пока не могут этому воспрепятствовать, не имеют возможности из-за недостатка боеспособной пехоты. Противник просто превосходит в количестве пехоты, имеет возможность наращивать усилия по этому направлению», — пояснил Константин Машовец.

Усиление позиции армии РФ в Купянске создает сложную ситуацию для подразделения ВСУ, которые ведут боевые действия восточнее Купянска на плацдарме на Осколе. Потому что противник уже по направлению Степовой Новоселовки и Песчаного продвинулся вдоль дороги Купянск-Сватово.

«То есть постепенно устойчивость обороны на этом плацдарме с продвижением противника в районе Купянска, очевидно, будет падать», — прогнозирует Машовец.

Читайте также: Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату

Автор: Оксана Якушко
