Росіяни досягли успіхів у північно-західній частині Куп’янська – Машовець
Про події на фронті у Харківській області в ефірі NEMYRIALIVE розповів військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни нещодавно кілька разів спробували просунутися в межах Вовчанська, в районі олійного заводу, повідомив Машовець. Але спроби виявилися невдалими.
«Точно так малими піхотними штурмовими групами противник спробував просунутися на схід від Вовчанська – і з таким самим результатом. Ситуацію там більш-менш стабілізовано. Просування немає», — резюмував військовий експерт.
Відео: NEMYRIALIVE
На Куп’янському напрямку точаться бої на північній та північно-західній околиці міста, а також у районі сіл Тищенківка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.
«Противник, діючи малими піхотними групами, створив великий район інфільтрації на північному заході Куп’янська. Я думаю, що частина 68-ї мотострілецької дивізії противника, посилена підрозділами, зараз досягла досить значних успіхів у північно-західній частині Куп’янська, зумівши закріпитися. Ці сили зі складу 6-ї загальновійськової армії виконали найближче завдання – вийшли досить широким фронтом на дорогу Р-79 та створили умови для подальшого блокування Куп’янська із заходу, у бік дороги на Чугуїв. Наразі ЗСУ поки не можуть цьому перешкодити, не мають можливості через нестачу боєздатної піхоти. Противник просто перевершує кількість піхоти, має можливість нарощувати зусилля в цьому напрямку», — пояснив Костянтин Машовець.
Посилення позиції армії РФ у Куп’янську створює складну ситуацію для підрозділу ЗСУ, які ведуть бойові дії на схід від Куп’янська на плацдармі на Осколі. Тому що противник уже у напрямку Степової Новоселівки та Піщаного просунувся вздовж дороги Куп’янськ-Сватове.
“Тобто поступово стійкість оборони на цьому плацдармі з просуванням противника в районі Куп’янська, очевидно, падатиме”, – прогнозує Машовець.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: Константин Машовец, куп'янск;
Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 22:05;
