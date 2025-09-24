Через обстріли Харкова без світла залишилися 80 тисяч абонентів

Про наслідки обстрілів Харкова, які були напередодні пізно увечері, розповіли в АТ “Харківобленерго”.

Безпілотники атакували енергетичний інфраструктурний об’єкт. Внаслідок цього мешканці Холодногірського району залишилися без світла.

“За оперативною інформацією, тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка”, – уточнили в “Харківобленерго”.

Після того, як обстріл завершився і з’явилася можливість відновлювати зруйноване в безпеці, енергетики розпочали роботу. Так зі світлом уже понад 50 тисяч абонентів.

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.