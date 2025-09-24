Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

Через обстріли Харкова без світла залишилися 80 тисяч абонентів

Події 08:54   24.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через обстріли Харкова без світла залишилися 80 тисяч абонентів Фото: АТ “Харківобленерго”

Про наслідки обстрілів Харкова, які були напередодні пізно увечері, розповіли в АТ “Харківобленерго”. 

Безпілотники атакували енергетичний інфраструктурний об’єкт. Внаслідок цього мешканці Холодногірського району залишилися без світла.

За оперативною інформацією, тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка”, – уточнили в “Харківобленерго”.

Після того, як обстріл завершився і з’явилася можливість відновлювати зруйноване в безпеці, енергетики розпочали роботу. Так зі світлом уже понад 50 тисяч абонентів.

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00  Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електрикою. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що у Харкові можуть бути проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту внаслідок нічної атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Четверо людей постраждали в Харкові та області через удари РФ – Синєгубов
Четверо людей постраждали в Харкові та області через удари РФ – Синєгубов
24.09.2025, 09:48
Де точилися бої на Харківщині, повідомили в Генштабі ЗСУ
Де точилися бої на Харківщині, повідомили в Генштабі ЗСУ
24.09.2025, 09:15
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Терехов: у Харкові може зникати вода, є проблеми з рухом транспорту
Терехов: у Харкові може зникати вода, є проблеми з рухом транспорту
24.09.2025, 08:39
Новини Харкова — головне 24 вересня: частина міста без світла, пожежі
Новини Харкова — головне 24 вересня: частина міста без світла, пожежі
24.09.2025, 10:04
Через обстріли Харкова без світла залишилися 80 тисяч абонентів
Через обстріли Харкова без світла залишилися 80 тисяч абонентів
24.09.2025, 08:54

Новини за темою:

24.09.2025
Терехов: у Харкові може зникати вода, є проблеми з рухом транспорту
24.09.2025
Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа
22.09.2025
25 КАБів і понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину за тиждень – Синєгубов
22.09.2025
“Ніч була врожайною”: як ЗСУ били ворога на Харківщині (відео)
22.09.2025
Обстріляний будинок в Індустріальному районі знесуть – що робити людям

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Через обстріли Харкова без світла залишилися 80 тисяч абонентів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 08:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів Харкова, які були напередодні пізно увечері, розповіли в АТ “Харківобленерго”. ".