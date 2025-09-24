Терехов: у Харкові може зникати вода, є проблеми з рухом транспорту

Проблеми зі світлом, подачею гарячої води та рухом транспорту можуть бути через нічну атаку РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури в Харкові, уточнив мер Ігор Терехов.

За його даними, напередодні ввечері росіяни вдарили 18 безпілотниками по місту. Основний удар припав на об’єкти енергетичної інфраструктури. Саме це й вплинуло на електропостачання в Харкові. Наразі фахівці АТ “Харківобленерго” вже займаються відновленням зруйнованого.

“В цілому нам вдалося втримати ситуацію з подачею води у домівки харківʼян, але подекуди, точково, через брак струму, може бути відсутня гаряча вода – над вирішенням таких проблем вже працюють фахівці «ХТМ». Через ворожу атаку на енергетичний обʼєкт, у частинах Холодногірського та Шевченківського районів є певні проблеми з рухом наземного електротранспорту. Але на заміну трамваям та тролейбусам на їхні маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси”, – зазначив мер.

Він додав: внаслідок обстрілів у місті пошкоджені будинки, магазини, авто. Постраждалих через удари – немає.

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському – там виникла пожежа, та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електропостачанням. Також відомо про постраждалого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.