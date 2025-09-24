Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа
Про те, що в ніч проти 24 вересня росіяни обстріляли Чугуїв, розповіла мер міста Галина Мінаєва.
Вона уточнила, що атака на місто розпочалася близько 01:00. Ворог тероризував громаду безпілотниками.
“Було нанесено декілька ударів, внаслідок яких виникла пожежа в домогосподарстві в одному з мікрорайонів міста“, – уточнила Мінаєва.
На місці працюють фахівці та всі необхідні служби. Станом на 01:20 потерпілих в результаті атаки не було.
Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. “Прильоти” зафіксували у Шевченківському – там виникла пожежа, та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електропостачанням. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.
ISW: РФ просунулась на Південно-Слобожанському напрямку, а ЗСУ – на Борівському
