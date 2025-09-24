Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа

Події 07:32   24.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа

Про те, що в ніч проти 24 вересня росіяни обстріляли Чугуїв, розповіла мер міста Галина Мінаєва. 

Вона уточнила, що атака на місто розпочалася близько 01:00. Ворог тероризував громаду безпілотниками.

“Було нанесено декілька ударів, внаслідок яких виникла пожежа в домогосподарстві в одному з мікрорайонів міста“, – уточнила Мінаєва.

На місці працюють фахівці та всі необхідні служби. Станом на 01:20 потерпілих в результаті атаки не було.

Нагадаємо, 23 вересня близько 22:00 Харків почали атакувати безпілотники. “Прильоти” зафіксували у Шевченківському – там виникла пожежа, та Холодногірському районах міста. Внаслідок ударів у частині Харкова почалися проблеми з електропостачанням. Також відомо про потерпілого 24-річного хлопця. Із вибуховим пораненням його госпіталізували.

Читайте також: ISW: РФ просунулась на Південно-Слобожанському напрямку, а ЗСУ – на Борівському

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Терехов: у Харкові може зникати вода, є проблеми з рухом транспорту
Терехов: у Харкові може зникати вода, є проблеми з рухом транспорту
24.09.2025, 08:39
Більше сотні рятувальників ліквідовували результати ударів у Харкові й області
Більше сотні рятувальників ліквідовували результати ударів у Харкові й області
24.09.2025, 08:11
Новини Харкова — головне 24 вересня: ЗСУ відбили території біля Борової
Новини Харкова — головне 24 вересня: ЗСУ відбили території біля Борової
24.09.2025, 08:17
Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа
Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа
24.09.2025, 07:32
ISW: РФ просунулась на Південно-Слобожанському напрямку, а ЗСУ на Борівському
ISW: РФ просунулась на Південно-Слобожанському напрямку, а ЗСУ на Борівському
24.09.2025, 07:08
У Харкові – серія вибухів. Місто під атакою російських БпЛА
У Харкові – серія вибухів. Місто під атакою російських БпЛА
23.09.2025, 23:09

Новини за темою:

19.09.2025
Ворожі БпЛА атакували Харків напередодні, заявили в прокуратурі (фото)
16.09.2025
Харків атакували декілька БпЛА, частину збили – ОВА (фото і відео наслідків)
16.09.2025
Атака БпЛА на Харків: удар по фармакадемії, постраждалих вже чотири (відео)
16.09.2025
Момент удару ворожого БпЛА по Харкову потрапив на камеру (відео)
03.09.2025
Новини Харкова — головне 3 вересня: затримали Скоробагача, бої під Куп’янськом

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вночі під атакою РФ опинився Чугуїв, на місці “прильоту” почалася пожежа»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 07:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що в ніч проти 24 вересня росіяни обстріляли Чугуїв, розповіла мер міста Галина Мінаєва. ".