ISW: РФ просунулась на Південно-Слобожанському напрямку, а ЗСУ на Борівському
Згідно з геолокаційними кадрами, нещодавно армія РФ захопила нові території вздовж Південної залізниці у Вовчанську, передають в Інституті вивчення війни (ISW).
А ось інформацію ворога про те, що окупанти просунулися в районі Синельникового, Стариці та Тихого, аналітики не підтверджують.
Є низка й інших заяв ворога про нібито успіхи армії РФ на Харківщині.
“Непідтверджені заяви: російські джерела стверджували, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука) та Отрадного (схід Великого Бурлука)”, – зазначили в ISW.
Крім того, російський блогер стверджував, що окупанти просунулися вздовж Степової Новоселівки, Піщаного та Строївки. Однак нічого з цього в Інституті вивчення війни підтвердити не змогли.
Тим часом експерти заявили про успіхи ЗСУ на Борівському напрямку.
“Оцінка українських поступів: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях на захід від Нововодяного (на південний схід від Борової), що свідчить про те, що українські війська нещодавно повернули собі поля на захід від населеного пункту”, – констатували в Інституті вивчення війни.
