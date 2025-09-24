Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

ISW: РФ продвинулась на Южно-Слобожанском направлении, а ВСУ – на Боровском

Украина 07:08   24.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: РФ продвинулась на Южно-Слобожанском направлении, а ВСУ – на Боровском Фото: Генштаб ВСУ

Согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ захватила новые территории вдоль Южной железной дороги в Волчанске, передают в Институте изучения войны (ISW). 

А вот информацию врага о том, что оккупанты продвинулись в районе Синельниково, Старицы и Тихого, аналитики не подтверждают.

Есть ряд и других заявлений врага о якобы успехах армии РФ на Харьковщине.

«Неподтвержденные заявления: российские источники утверждали, что российские войска недавно продвинулись вблизи Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука) и Отрадного (восточнее Великого Бурлука)», – отметили в ISW.

Кроме того, российский блогер утверждал, что оккупанты продвинулись вдоль Степной Новоселовки, Песчаного и Строевки. Однако ничего из этого в Институте изучения войны подтвердить не смогли.

Тем временем эксперты заявили об успехах ВСУ на Боровском направлении.

«Оценка украинских продвижений: геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 сентября, показывают, что российские войска наносят удары по украинским позициям к западу от Нововодяного (юго-восточнее Боровой), что свидетельствует о том, что украинские войска недавно вернули себе поля к западу от населенного пункта», – констатировали аналитики.

Читайте также: Трамп резко изменил мнение о РФ и войне после встречи с Зеленским: подробности

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове – серия взрывов. Город под атакой российских БпЛА
В Харькове – серия взрывов. Город под атакой российских БпЛА
23.09.2025, 23:09
Трамп резко изменил мнение о РФ и войне после встречи с Зеленским: подробности
Трамп резко изменил мнение о РФ и войне после встречи с Зеленским: подробности
23.09.2025, 23:25
Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
23.09.2025, 20:39
Проблемы с электричеством возникли в Харькове после «прилетов» — Терехов
Проблемы с электричеством возникли в Харькове после «прилетов» — Терехов
23.09.2025, 22:42
Россияне достигли успехов в северо-западной части Купянска – Машовец (видео)
Россияне достигли успехов в северо-западной части Купянска – Машовец (видео)
23.09.2025, 22:05
Новости Харькова — главное 24 сентября: ВСУ отбили территории возле Боровой
Новости Харькова — главное 24 сентября: ВСУ отбили территории возле Боровой
24.09.2025, 07:16

Новости по теме:

23.09.2025
Россияне вновь утверждают, что продвигаются на севере области – оценка ISW
22.09.2025
Россияне жалуются, что на севере от Харькова их используют как пушечное мясо
20.09.2025
РФ заявляет об успехах на севере области и в Купянске – что говорят в ISW
19.09.2025
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
18.09.2025
ISW: ВС РФ утверждают, что продвинулись в Волчанске и возле Великого Бурлука

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «ISW: РФ продвинулась на Южно-Слобожанском направлении, а ВСУ – на Боровском»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ захватили новые территории вдоль Южной железной дороги в Волчанске, передают в Институте изучения войны (ISW). ".