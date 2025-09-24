ISW: РФ продвинулась на Южно-Слобожанском направлении, а ВСУ – на Боровском
Согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ захватила новые территории вдоль Южной железной дороги в Волчанске, передают в Институте изучения войны (ISW).
А вот информацию врага о том, что оккупанты продвинулись в районе Синельниково, Старицы и Тихого, аналитики не подтверждают.
Есть ряд и других заявлений врага о якобы успехах армии РФ на Харьковщине.
«Неподтвержденные заявления: российские источники утверждали, что российские войска недавно продвинулись вблизи Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука) и Отрадного (восточнее Великого Бурлука)», – отметили в ISW.
Кроме того, российский блогер утверждал, что оккупанты продвинулись вдоль Степной Новоселовки, Песчаного и Строевки. Однако ничего из этого в Институте изучения войны подтвердить не смогли.
Тем временем эксперты заявили об успехах ВСУ на Боровском направлении.
«Оценка украинских продвижений: геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 сентября, показывают, что российские войска наносят удары по украинским позициям к западу от Нововодяного (юго-восточнее Боровой), что свидетельствует о том, что украинские войска недавно вернули себе поля к западу от населенного пункта», – констатировали аналитики.
