ISW: РФ продвинулась на Южно-Слобожанском направлении, а ВСУ – на Боровском

Согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ захватила новые территории вдоль Южной железной дороги в Волчанске, передают в Институте изучения войны (ISW).

А вот информацию врага о том, что оккупанты продвинулись в районе Синельниково, Старицы и Тихого, аналитики не подтверждают.

Есть ряд и других заявлений врага о якобы успехах армии РФ на Харьковщине.

«Неподтвержденные заявления: российские источники утверждали, что российские войска недавно продвинулись вблизи Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука) и Отрадного (восточнее Великого Бурлука)», – отметили в ISW.

Кроме того, российский блогер утверждал, что оккупанты продвинулись вдоль Степной Новоселовки, Песчаного и Строевки. Однако ничего из этого в Институте изучения войны подтвердить не смогли.

Тем временем эксперты заявили об успехах ВСУ на Боровском направлении.

«Оценка украинских продвижений: геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 сентября, показывают, что российские войска наносят удары по украинским позициям к западу от Нововодяного (юго-восточнее Боровой), что свидетельствует о том, что украинские войска недавно вернули себе поля к западу от населенного пункта», – констатировали аналитики.