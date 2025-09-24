Ночью под атакой РФ оказался Чугуев, на месте «прилета» начался пожар
О том, что в ночь на 24 сентября россияне обстреляли Чугуев, рассказала мэр города Галина Минаева.
Она уточнила, что атака на город началась около 01:00. Враг терроризовал громаду беспилотниками.
«Были нанесены несколько ударов, в результате которых возник пожар в домохозяйстве в одном из микрорайонов города», – уточнила Минаева.
На месте работают специалисты и все необходимые службы. По состоянию на 01:20 пострадавших в результате атаки не было.
Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском – там возник пожар, и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.
Читайте также: ISW: РФ продвинулась на Южно-Слобожанском направлении, а ВСУ – на Боровском
