Ночью под атакой РФ оказался Чугуев, на месте «прилета» начался пожар

О том, что в ночь на 24 сентября россияне обстреляли Чугуев, рассказала мэр города Галина Минаева.

Она уточнила, что атака на город началась около 01:00. Враг терроризовал громаду беспилотниками.

«Были нанесены несколько ударов, в результате которых возник пожар в домохозяйстве в одном из микрорайонов города», – уточнила Минаева.

На месте работают специалисты и все необходимые службы. По состоянию на 01:20 пострадавших в результате атаки не было.

Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском – там возник пожар, и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.