Терехов: в Харькове может пропадать вода, есть проблемы с движением транспорта

Проблемы со светом, подачей горячей воды и движением транспорта могут быть из-за ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры в Харькове, уточнил мэр Игорь Терехов.

По его данным, накануне вечером россияне ударили 18-ю беспилотниками по городу. Основной удар пришелся на объекты энергетической инфраструктуры. Именно это и повлияло на электроснабжение в Харькове. На данный момент специалисты АО «Харьковоблэнерго» уже занимаются восстановлением разрушенного.

«В целом нам удалось удержать ситуацию с подачей воды в дома харьковчан, но кое-где, точечно, из-за нехватки тока, может отсутствовать горячая вода — над решением таких проблем уже работают специалисты «ХТМ». Из-за вражеской атаки на энергетический объект в частях Холодногорского и Шевченковского районов есть определенные проблемы с движением наземного электротранспорта. Но на смену трамваям и троллейбусам на их маршруты уже вышли компенсационные автобусы», – отметил мэр.

Он добавил: в результате обстрелов в городе повреждены дома, магазины, авто. Пострадавших из-за ударов – нет.

Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском – там возник пожар, и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.