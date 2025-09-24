Терехов: в Харькове может пропадать вода, есть проблемы с движением транспорта
Проблемы со светом, подачей горячей воды и движением транспорта могут быть из-за ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры в Харькове, уточнил мэр Игорь Терехов.
По его данным, накануне вечером россияне ударили 18-ю беспилотниками по городу. Основной удар пришелся на объекты энергетической инфраструктуры. Именно это и повлияло на электроснабжение в Харькове. На данный момент специалисты АО «Харьковоблэнерго» уже занимаются восстановлением разрушенного.
«В целом нам удалось удержать ситуацию с подачей воды в дома харьковчан, но кое-где, точечно, из-за нехватки тока, может отсутствовать горячая вода — над решением таких проблем уже работают специалисты «ХТМ». Из-за вражеской атаки на энергетический объект в частях Холодногорского и Шевченковского районов есть определенные проблемы с движением наземного электротранспорта. Но на смену трамваям и троллейбусам на их маршруты уже вышли компенсационные автобусы», – отметил мэр.
Он добавил: в результате обстрелов в городе повреждены дома, магазины, авто. Пострадавших из-за ударов – нет.
Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском – там возник пожар, и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.
Читайте также: Ночью под атакой РФ оказался Чугуев, на месте «прилета» начался пожар
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов: в Харькове может пропадать вода, есть проблемы с движением транспорта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 08:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проблемы со светом, подачей горячей воды и движением транспорта могут быть из-за ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры в Харькове, уточнил мэр Игорь Терехов. ".