Чотири людини загинули минулого тижня на Харківщині, били КАБи і БпЛА

Минулого тижня ворог атакував щонайменше 37 населених пунктів регіону, у тому числі Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 17 людей, серед них – 14-річна дівчинка. Четверо людей загинули.

За даними Синєгубова, окупанти випустили на регіон одну ракету, 17 КАБів та понад 72 БпЛА різних типів – «Герань-2», «Молния», «Ланцет» та FPV.

У Куп’янському районі через удари пошкоджені щонайменше один багатоквартирний і 13 приватних будинків, шість господарчих споруд, три автомобілі, елеватор, два цивільні підприємства, навчальний заклад, адмінбудівля, гараж, електромережі.

В Чугуївському районі: 17 приватних будинків, будинок культури, господарча споруда, чотири автомобілі, вантажний автомобіль, електромережі.

У Харкові: п’ять приватних будинків, адміністративна будівля, господарча споруда, два магазини, автобус, чотири автомобілі.

Нагадаємо, з 22 по 28 вересня ворог обстріляв Харків 19 разів, 18 з них – удари «шахедами», ще один – БпЛА типу «Молния», повідомив мер міста Ігор Терехов. Він попередив, що через атаку 23 вересня у Харкові можливі перебої зі світлом.

