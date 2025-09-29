Возле Волчанска идет бой, на Купянском направлении – затишье: ГШ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении с начала суток россияне не предпринимали наступательных действий.

В общем по всей линии фронта произошло 75 боев, добавили в Генштабе.

