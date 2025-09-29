Live
Возле Волчанска идет бой, на Купянском направлении – затишье: ГШ на 16:00

Фронт 16:45   29.09.2025
Виктория Яковенко
Возле Волчанска идет бой, на Купянском направлении – затишье: ГШ на 16:00 Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении с начала суток россияне не предпринимали наступательных действий.

В общем по всей линии фронта произошло 75 боев, добавили в Генштабе.

Напомним, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко не склонен считать, что российские ДРГ в Купянске исключительно прячутся в домах, от Сил обороны. Он заявил, что оккупанты контролируют очень важный объект в Купянске. О чем именно речь – читайте здесь.

Читайте также: Четыре человека погибли на прошлой неделе на Харьковщине, били КАБы и БпЛА

Автор: Виктория Яковенко
