Біля Вовчанська йде бій, на Куп’янському напрямку – затишшя: ГШ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку від початку добу росіяни не проводили наступальних дій.

Загалом по всій лінії фронту сталося 75 боїв, додали у Генштабі.

