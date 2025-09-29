Біля Вовчанська йде бій, на Куп’янському напрямку – затишшя: ГШ на 16:00
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака поблизу населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку від початку добу росіяни не проводили наступальних дій.
Загалом по всій лінії фронту сталося 75 боїв, додали у Генштабі.
Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не схильний вважати, що російські ДРГ у Куп’янську виключно ховаються вдома від Сил оборони, які вишукують їх. Він заявив, що окупанти контролюють дуже важливий об’єкт у Куп’янську. Про що саме мова – читайте тут.
Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 16:45
