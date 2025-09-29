Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Біля Вовчанська йде бій, на Куп’янському напрямку – затишшя: ГШ на 16:00

Фронт 16:45   29.09.2025
Вікторія Яковенко
Біля Вовчанська йде бій, на Куп’янському напрямку – затишшя: ГШ на 16:00 Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку від початку добу росіяни не проводили наступальних дій.

Загалом по всій лінії фронту сталося 75 боїв, додали у Генштабі.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не схильний вважати, що російські ДРГ у Куп’янську виключно ховаються вдома від Сил оборони, які вишукують їх. Він заявив, що окупанти контролюють дуже важливий об’єкт у Куп’янську. Про що саме мова – читайте тут.

Читайте також: Чотири людини загинули минулого тижня на Харківщині, били КАБи і БпЛА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Біля Вовчанська йде бій, на Куп’янському напрямку – затишшя: ГШ на 16:00
Біля Вовчанська йде бій, на Куп’янському напрямку – затишшя: ГШ на 16:00
29.09.2025, 16:45
Чотири людини загинули минулого тижня на Харківщині, били КАБи і БпЛА
Чотири людини загинули минулого тижня на Харківщині, били КАБи і БпЛА
29.09.2025, 15:29
Ветерани з числа ВПО отримають компенсацію на оренду житла в Харкові: сума
Ветерани з числа ВПО отримають компенсацію на оренду житла в Харкові: сума
29.09.2025, 14:43
Небезпечну погоду очікують завтра в Харкові та області
Небезпечну погоду очікують завтра в Харкові та області
29.09.2025, 13:36
Ошукала знайомих на 1 млн грн: харків’янку відправили у тюрму на 5 років
Ошукала знайомих на 1 млн грн: харків’янку відправили у тюрму на 5 років
29.09.2025, 14:20
Фіктивні дрова через інтернет: у Харкові затримали шахрая – НПУ
Фіктивні дрова через інтернет: у Харкові затримали шахрая – НПУ
29.09.2025, 13:12

Новини за темою:

29.09.2025
Росіяни в Куп’янську контролюють дуже важливий об’єкт – Коваленко (відео)
29.09.2025
Вісім боїв на Харківщині було за добу – Генштаб: де наступав ворог
28.09.2025
Прильоти по Слатиному, 2 бої з початку доби: оперативна обстановка 28 вересня
28.09.2025
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
28.09.2025
Генштаб не повідомив про бої в Куп’янську – зведення на ранок 28 вересня

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Біля Вовчанська йде бій, на Куп’янському напрямку – затишшя: ГШ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 16:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".