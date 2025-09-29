Росіяни в Куп’янську контролюють дуже важливий об’єкт – Коваленко (відео)

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко не схильний вважати, що російські ДРГ у Куп’янську виключно ховаються вдома від Сил оборони, які вишукують їх.

“Росіяни, починаючи з цього місяця, успішно продовжують закріплення на північних та північно-західних околицях міста. А станом на 29-те, вже на кінець місяця вони контролюють дуже важливий об’єкт – школу. Повторюсь, що це не зруйнована приватна будівля якоїсь місцевої похилого віку пані, яка виїхала з Куп’янська, як тільки почались удари по самому місту. Або це чийсь підвал майже повністю зруйнованої будівлі якогось похилого пана. Це якраз та будівля, яка дозволяє росіянам накопичуватися. Не по два, не по три, не по чотири тіла. І яку набагато складніше зруйнувати ударом FPV-дрона або чимось іншим на кшталт ударом артою снарядом 155-го чи навіть 152-го калібру. Одним снарядом будівлю школи не зруйнувати. І це їм дозволяє накопичуватися, концентруватися та розширювати зони контролю. Неподалік від цієї школи знаходиться дитячий садочок. Неподалік від цієї школи знаходяться дві лікарні, а також центральна школа №1. І все це їм дозволяє найближчим часом дійсно взяти майже всю правобережну частину Куп’янська під свій контроль – по самий центр міста, між берегами річки Оскіл, а також річки Куп’янка. Якщо відповідно не буде проведено тих дій, які повинні були ще набагато раніше відрізати та заблокувати росіян на цій ділянці. Поки що ми не бачимо, що такі дії проводяться“, — оцінив події Коваленко на ютуб-каналі Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

Зазначимо, таке бачення ситуації в Куп’янську йде в розріз з офіційними коментарями представників ОСУВ “Дніпро”, 10-го армійського корпусу ЗСУ та місцевих військових адміністрацій. За їхніми даними, російські ДРГ не контролюють жодного із кварталів Куп’янська. Росіяни, які проникли в місто, переховуються в різних будинках, переодягаючись у цивільний одяг і піксель ЗСУ, а Сили оборони проводять контрдиверсійну операцію. Однак аналітики DeepState дотримуються такої ж думки, як і Коваленко, — на мапі, яку вони складають, частина Куп’янська “червона”, тобто контрольована окупантами.

Школа в Куп’янську, про контроль над якою говорить Коваленко, — це ЗОШ №6, розташована на півночі Куп’янська, за кілька кварталів від телевежі.

“Росіяни намагаються зараз вийти на рівень Куп’янської міської та центральної лікарень. Тобто їх основна задача зараз – рух саме в цьому напрямку, паралельно взяти під свій контроль Куп’янську школу №1. Тобто основні зони, які вони будуть намагатися взяти під свій контроль, – це якраз школа №6, школа №1, а також обидві лікарні – центральна міська лікарня та Куп’янська лікарня, які знаходяться майже поряд одна з одною. Це їм необхідно, щоб не просто накопичуватися по околицях Куп’янська в майже повністю зруйнованих будівлях та підвалах, а якраз, щоб сконцентрувати основній свій вихід там, де можна більш комфортно накопичуватися”, – вважає військово-політичний оглядач.

За словами Коваленка, подібна поведінка ворога прогнозована – російські окупанти завжди просуваються в населених пунктах, спираючись на школи, лікарні та адміністративні будівлі. На думку оглядача, розв’язати питання Сили оборони України могли б, розібравшись із трикутником із сіл Кіндрашівка, Радьківка та Голубівка, звідки окупанти й просочуються до міста. Він зокрема нагадав про успішний досвід розв’язання проблеми Добропільського прориву ЗС РФ 1-м корпусом Нацгвардії “Азов”.

“Втрата Куп’янська може стати серйозною проблемою для Сил оборони України, – попередив Коваленко. – А контроль саме правобережної частини Куп’янська може стати серйозною проблемою для гарнізону на лівому березі. І така зона, як Заоскілля, яка тримає понад два роки оборону, – не буде мати ніякого сенсу тримати далі цю оборону, коли в тебе за спиною фактично вже окупована та не контрольована тобою територія. Найбільш прикре в цій всій ситуації – те, що якраз на лівому березі найбільш сприятливі умови для проведення наступальних дій і найбільш небезпечне угруповання російських військ, оскільки їм не треба форсувати Оскіл. А на правому березі – виключно піхотна компонента. Піхотна компонента, яка, ну здавалося, повинна була бути нейтралізована, або яку можна було б тримати в режимі сковування. Наприклад, як це відбувається в районі Вовчанська або як це відбувається в Сумській області, де росіяни зайшли, зайняли свої 200 квадратних кілометрів території – і не можуть їх розширити. Своєю чергою по правому берегу річки Оскіл ми бачимо, що розширення відбувається. І це при тому, що в них нема техніки, в них нема механізованих накатів, в них нема повноцінної логістики. У них є тільки постійні кожного дня відправлення людського ресурсу в режимі нон-стоп. Тобто, закидають виключно людським ресурсом, який має величезні втрати, але при цьому діє на досить вузькій ділянці. Тобто, ми бачимо, що питань дуже багато, відповідей – не дуже багато. А в інформаційному просторі зараз панічних настроїв більше, ніж треба. Але з усім тим, вони є, і вони з’являються не просто на пустому місці якомусь, вони не з’являються безпідставно”.