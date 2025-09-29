Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко не склонен считать, что российские ДРГ в Купянске исключительно прячутся по домам от ищущих их Сил обороны.

«Россияне, начиная с этого месяца, успешно продолжают закрепление на северных и северо-западных окрестностях города. А по состоянию на 29-е, уже к концу месяца, они контролируют очень важный объект — школу. Это не разрушенный частный дом какой-то местной пожилой дамы, выехавшей из Купянска, как только начались удары по самому городу. Или это не чей-то подвал почти полностью разрушенного здания какого-то пожилого господина. Это как раз здание, позволяющее россиянам накапливаться. Не по два, не по три, не по четыре тела. И которое гораздо сложнее разрушить ударом FPV-дрона или чем-то другим вроде удара артой — снарядом 155-го или даже 152-го калибра. Одним снарядом здание школы не разрушить. И это позволяет им накапливаться, концентрироваться и расширять зоны контроля. Недалеко от этой школы находится детский сад. Недалеко от этой школы находятся две больницы, а также центральная школа №1. И все это им позволяет в ближайшее время действительно взять почти всю правобережную часть Купянска под свой контроль — до самого центра города, между берегами реки Оскол, а также реки Купянка. Если соответственно не будут проведены действия, которые должны были еще гораздо раньше отрезать и заблокировать россиян на этом участке. Пока мы не видим, что такие действия производятся», — оценил события Коваленко на YouTube-канале Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Отметим, такое видение ситуации в Купянске идет в разрез с официальными комментариями представителей ОСГВ «Днепр», 10 армейского корпуса ВСУ и местных военных администраций. По их данным, российские ДРГ не контролируют ни один из кварталов Купянска. Проникшие в город россияне прячутся в различных домах, переодеваясь в гражданскую одежду и пиксель ВСУ, а Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию. Однако аналитики DeepState придерживаются такого же мнения, как и Коваленко, — на составляемой ими карте часть Купянска «красная», то есть контролируемая оккупантами.

Школа в Купянске, о контроле над которой говорит Коваленко, — это СШ №6, расположенная на севере Купянска, в нескольких кварталах от телевышки.

«Россияне пытаются сейчас выйти на уровень Купянской городской и центральной больниц. Их основная задача сейчас — двигаться именно в этом направлении и параллельно взять под свой контроль Купянскую школу №1. То есть основные зоны, которые они будут пытаться взять под свой контроль, это как раз школа №6, школа №1, а также обе больницы – центральная городская больница и Купянская больница, которые находятся рядом друг с другом. Это им необходимо, чтобы не просто накапливаться по окрестностям Купянска в почти полностью разрушенных зданиях и подвалах, а как раз, чтобы сконцентрировать основной свой выход там, где можно более комфортно накапливаться», — считает военно-политический обозреватель.

По словам Коваленко, подобное поведение врага прогнозируемо — российские оккупанты всегда продвигаются в населенных пунктах, опираясь на школы, больницы и административные здания. По мнению обозревателя, решить вопрос Силы обороны Украины могли бы, разобравшись с треугольником из сел Кондрашовка, Радьковка и Голубовка, откуда оккупанты и просачиваются в город. Он, в частности, напомнил об успешном опыте решения проблемы Добропольского прорыва ВС РФ 1-м корпусом Нацгвардии «Азов».

«Потеря Купянска может стать серьезной проблемой для Сил обороны Украины, — предупредил Коваленко. — А контроль именно правобережной части Купянска может стать серьезной проблемой для гарнизона на левом берегу. И такая зона как Заосколье, которая держит больше двух лет оборону, – не будет иметь никакого смысла держать дальше эту оборону, когда у тебя за спиной фактически уже оккупированная и не контролируемая тобой территория. Наиболее досадно в этой всей ситуации – то, что как раз на левом берегу находится наиболее благоприятные условия для проведения наступательных действий и наиболее опасная группировка российских войск, поскольку им не нужно форсировать Оскол. А на правом берегу — исключительно пехотная компонента. Пехотная компонента, которая, казалось, должна была быть нейтрализована, или которую можно было бы держать в режиме сковывания. Например, как это происходит в районе Волчанска или как это происходит в Сумской области, где россияне зашли, заняли свои 200 квадратных километров территории – и не могут их расширить. В свою очередь по правому берегу реки Оскол мы видим, что расширение происходит. И это при том, что у них нет техники, у них нет механизированных накатов, у них нет полноценной логистики. У них есть постоянные каждый день отправки человеческого ресурса в режиме нон-стоп. То есть закидывают исключительно человеческим ресурсом, который несет огромные потери, но при этом действует на достаточно узком участке. То есть, мы видим, что вопросов очень много — ответов не очень много. А в информационном пространстве сейчас панических настроений больше, чем нужно. Тем не менее они есть, и они появляются не просто на пустом месте, они не появляются безосновательно».