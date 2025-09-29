Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Два человека погибли на Харьковщине из-за обстрелов: данные ХОВА 29 сентября

Происшествия 08:41   29.09.2025
Оксана Горун
Два человека погибли на Харьковщине из-за обстрелов: данные ХОВА 29 сентября Последствия удара FPV-дрона по машине, в которой ехала семья, в Харьковском районе 28 сентября 2025 года

Российские оккупанты убили 44-летнего мужчину в Дергачевской громаде и 79-летнего — в Липецкой. Также три человека пострадали, сообщил утром 29 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки вражеские удары получили пять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли, трое – пострадали, в том числе ребенок. В поселке Слатино Дергачевской громады погиб 44-летний мужчина, пострадали 41-летняя женщина и 14-летняя девочка; в пос. Шевченко пострадала 67-летняя женщина; в с. Борщевая Липецкой громады погиб 79-летний мужчина», — написал Синегубов.

Погибший 44-летний мужчина из Дергачевской громады — отец семьи. Он был за рулем машины, вез жену и дочь домой, в село Прудянка. Российский FPV-дрон убил его и тяжело ранил его жену, врачи борются за ее жизнь, 14-летняя дочка была на заднем сидении — у ребенка острый стресс. Об этом 28 сентября сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Читайте также: Это уже такая критическая точка — Канашевич о ситуации в Купянске и эвакуации

По информации ХОВА, российская армия за сутки атаковала Харьковскую область двумя FPV-дронами, одной «Молнией», КАБом и еще четырьмя БпЛА, тип которых устанавливают.

Основные разрушения — в Купянском районе (там поврежден элеватор и частный дом), а также — в Слатино (повреждены частные дома). Ранее Задоренко информировал, что по Слатино били не только БпЛА «Молния», но и из РСЗО.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
28.09.2025, 14:20
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы обстрелов, «прилет» по Слатино
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы обстрелов, «прилет» по Слатино
29.09.2025, 08:47
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
29.09.2025, 07:24
Это уже такая критическая точка — Канашевич о ситуации в Купянске и эвакуации
Это уже такая критическая точка — Канашевич о ситуации в Купянске и эвакуации
29.09.2025, 07:58
В Белгороде «прилеты», пропал свет: подробности (обновлено, видео)
В Белгороде «прилеты», пропал свет: подробности (обновлено, видео)
28.09.2025, 19:43
Восемь боев на Харьковщине было за сутки — Генштаб: где наступал враг
Восемь боев на Харьковщине было за сутки — Генштаб: где наступал враг
29.09.2025, 08:12

Новости по теме:

28.09.2025
FPV убил отца на глазах ребенка, Купянск изолировали – итоги 28 сентября
28.09.2025
Врачи борются за жизнь матери, у ребенка стресс — Задоренко об ударе FPV
28.09.2025
Отец погиб, мать ранена, у дочки стресс: удар FPV по авто в Харьковском районе
22.09.2025
FPV-дрон атаковал машину в Харьковском районе, в Купянске погибла женщина
07.09.2025
Двоих купянчан атаковал FPV-дрон – Беседин

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Два человека погибли на Харьковщине из-за обстрелов: данные ХОВА 29 сентября»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты убили 44-летнего мужчину в Дергачевской громаде и 79-летнего — в Липецкой. Также три человека пострадали, сообщил 29 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов".