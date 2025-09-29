Два человека погибли на Харьковщине из-за обстрелов: данные ХОВА 29 сентября
Российские оккупанты убили 44-летнего мужчину в Дергачевской громаде и 79-летнего — в Липецкой. Также три человека пострадали, сообщил утром 29 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.
«За прошедшие сутки вражеские удары получили пять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли, трое – пострадали, в том числе ребенок. В поселке Слатино Дергачевской громады погиб 44-летний мужчина, пострадали 41-летняя женщина и 14-летняя девочка; в пос. Шевченко пострадала 67-летняя женщина; в с. Борщевая Липецкой громады погиб 79-летний мужчина», — написал Синегубов.
Погибший 44-летний мужчина из Дергачевской громады — отец семьи. Он был за рулем машины, вез жену и дочь домой, в село Прудянка. Российский FPV-дрон убил его и тяжело ранил его жену, врачи борются за ее жизнь, 14-летняя дочка была на заднем сидении — у ребенка острый стресс. Об этом 28 сентября сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
По информации ХОВА, российская армия за сутки атаковала Харьковскую область двумя FPV-дронами, одной «Молнией», КАБом и еще четырьмя БпЛА, тип которых устанавливают.
Основные разрушения — в Купянском районе (там поврежден элеватор и частный дом), а также — в Слатино (повреждены частные дома). Ранее Задоренко информировал, что по Слатино били не только БпЛА «Молния», но и из РСЗО.
