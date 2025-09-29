Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Двоє людей загинули на Харківщині через обстріли: дані ХОВА 29 вересня

Події 08:41   29.09.2025
Оксана Горун
Двоє людей загинули на Харківщині через обстріли: дані ХОВА 29 вересня Наслідки удару FPV-дрона по автівці, в якій їхала родина, в Харківському районі 28 вересня 2025 року

Російські окупанти вбили 44-річного чоловіка в Дергачівській громаді та 79-річного – у Липецькій. Також троє людей постраждали, повідомив вранці 29 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє – постраждали, зокрема дитина. У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка і 14-річна дівчинка; у сел. Шевченкове постраждала 67-річна жінка; у с. Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік“, – написав Синєгубов.

Загиблий 44-річний чоловік із Дергачівської громади – батько родини. Він був за кермом машини, віз жінку та дочку додому, до села Прудянка. Російський FPV-дрон убив його та тяжко поранив його дружину, лікарі борються за її життя, 14-річна донька була на задньому сидінні – у дитини гострий стрес. Про це 28 вересня повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Читайте також: Це вже така критична точка – Канашевич про ситуацію в Куп’янську та евакуацію

За інформацією ХОВА, російська армія за добу атакувала Харківську область двома FPV-дронами, однією “молнией”, КАБом та ще чотирма БпЛА, тип яких встановлюють.

Основні руйнування – у Куп’янському районі (там пошкоджені елеватор та приватний будинок), а також – у Слатиному (пошкоджені приватні будинки). Раніше Задоренко інформував, що по Слатиному били не тільки БпЛА “Молния”, а й зі РСЗВ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибори в Молдові: проросійський блок програв, але не заспокоївся
Вибори в Молдові: проросійський блок програв, але не заспокоївся
29.09.2025, 09:13
Двоє людей загинули на Харківщині через обстріли: дані ХОВА 29 вересня
Двоє людей загинули на Харківщині через обстріли: дані ХОВА 29 вересня
29.09.2025, 08:41
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
26.09.2025, 16:45
Це вже така критична точка – Канашевич про ситуацію в Куп’янську та евакуацію
Це вже така критична точка – Канашевич про ситуацію в Куп’янську та евакуацію
29.09.2025, 07:58
Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи
Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи
29.09.2025, 07:24
Вісім боїв на Харківщині було за добу – Генштаб: де наступав ворог
Вісім боїв на Харківщині було за добу – Генштаб: де наступав ворог
29.09.2025, 08:12

Новини за темою:

28.09.2025
FPV убив батька на очах дитини, Куп’янськ ізолювали – підсумки 28 вересня
28.09.2025
Лікарі борються за життя матері, у дитини стрес – Задоренко про удар FPV
28.09.2025
Батько загинув, мати поранена, у доньки стрес: удар FPV у Харківському районі
22.09.2025
FPV-дрон атакував автівку в Харківському районі, в Куп’янську загинула жінка
07.09.2025
Двох куп’янчан атакував FPV-дрон – Беседін

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Двоє людей загинули на Харківщині через обстріли: дані ХОВА 29 вересня»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти вбили 44-річного чоловіка в Дергачівській громаді та 79-річного – у Липецькій. Також троє людей постраждали, повідомив 29 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов".