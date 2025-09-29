Двоє людей загинули на Харківщині через обстріли: дані ХОВА 29 вересня

Наслідки удару FPV-дрона по автівці, в якій їхала родина, в Харківському районі 28 вересня 2025 року

Російські окупанти вбили 44-річного чоловіка в Дергачівській громаді та 79-річного – у Липецькій. Також троє людей постраждали, повідомив вранці 29 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє – постраждали, зокрема дитина. У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка і 14-річна дівчинка; у сел. Шевченкове постраждала 67-річна жінка; у с. Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік“, – написав Синєгубов.

Загиблий 44-річний чоловік із Дергачівської громади – батько родини. Він був за кермом машини, віз жінку та дочку додому, до села Прудянка. Російський FPV-дрон убив його та тяжко поранив його дружину, лікарі борються за її життя, 14-річна донька була на задньому сидінні – у дитини гострий стрес. Про це 28 вересня повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За інформацією ХОВА, російська армія за добу атакувала Харківську область двома FPV-дронами, однією “молнией”, КАБом та ще чотирма БпЛА, тип яких встановлюють.

Основні руйнування – у Куп’янському районі (там пошкоджені елеватор та приватний будинок), а також – у Слатиному (пошкоджені приватні будинки). Раніше Задоренко інформував, що по Слатиному били не тільки БпЛА “Молния”, а й зі РСЗВ.