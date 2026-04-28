Рух транспорту на Холодній Горі в Харкові обмежать у середу

З 10:00 до 11:00 29 квітня буде обмежений рух транспорту на вулиці Холодногірській, в районі будинку №54. У цей час працівники СКП «Харківзеленбуд» спилюватимуть аварійні дерева.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху, повідомляють у міській раді.

Також у цей час буде припинений рух тролейбусів на вул. Холодногірській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до розворотного кола «вул. Новий Побут».

У зв’язку з цим, тролейбус №27 змінить маршрут та курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у сквері Незалежності у Харкові 28 квітня висадили десять нових дерев — в’язи, липи та горобину.