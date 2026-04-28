Live

Рух транспорту на Холодній Горі в Харкові обмежать у середу

Транспорт 20:54   28.04.2026
Олена Нагорна
З 10:00 до 11:00 29 квітня буде обмежений рух транспорту на вулиці Холодногірській, в районі будинку №54. У цей час працівники СКП «Харківзеленбуд» спилюватимуть аварійні дерева.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху, повідомляють у міській раді.

Також у цей час буде припинений рух тролейбусів на вул. Холодногірській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до розворотного кола «вул. Новий Побут».

У зв’язку з цим, тролейбус №27 змінить маршрут та курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у сквері Незалежності у Харкові 28 квітня висадили десять нових дерев — в’язи, липи та горобину.

Читайте також: Де в Харкові ремонтують дороги та тротуари — оперативна інформація мерії

Популярно
У Харкові — «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури — Терехов
У Харкові — «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури — Терехов
28.04.2026, 22:07
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали
Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали
28.04.2026, 20:34
Рух транспорту на Холодній Горі в Харкові обмежать у середу
Рух транспорту на Холодній Горі в Харкові обмежать у середу
28.04.2026, 20:54
Вітер нарешті схаменеться, а заморозки — ні: погода на Харківщині 29 квітня
Вітер нарешті схаменеться, а заморозки — ні: погода на Харківщині 29 квітня
28.04.2026, 20:13
Мешканці трьох районів Харкова у середу залишаться без води
Мешканці трьох районів Харкова у середу залишаться без води
28.04.2026, 19:24

Новини за темою:

28.04.2026
Рух транспорту на Холодній Горі в Харкові обмежать у середу
28.04.2026
Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали
28.04.2026
Вітер нарешті схаменеться, а заморозки — ні: погода на Харківщині 29 квітня
28.04.2026
У Харкові — критичний дефіцит донорської крові
28.04.2026
Мешканці трьох районів Харкова у середу залишаться без води


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Рух транспорту на Холодній Горі в Харкові обмежать у середу», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 20:54;

