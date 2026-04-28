У Харкові — критичний дефіцит донорської крові

Обласний центр служби крові закликає харків’ян здавати кров.

“Харків’яни, ви де? Кров не з’являється сама. Її не привозять “звідкись”. Вона є тільки тоді, коли приходять донори. Сьогодні вас критично мало. І це означає, що хтось може не дочекатись. Ми не перебільшуємо. Ми просимо. Прийдіть. Здайте кров. Бо зараз це не про “добру справу”. Це про життя”, — йдеться на фейсбук-сторінці обласного центру служби крові.

Центр служби крові закликає всіх небайдужих долучитися до донації та врятувати чиєсь життя.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не потрібно. У центрі безплатно визначають групу крові, тож заздалегідь аналізи ніде робити не треба.