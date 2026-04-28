У Харкові — критичний дефіцит донорської крові

Здоровье 19:51   28.04.2026
Олена Нагорна
Обласний центр служби крові закликає харків’ян здавати кров.

“Харків’яни, ви де? Кров не з’являється сама. Її не привозять “звідкись”. Вона є тільки тоді, коли приходять донори. Сьогодні вас критично мало. І це означає, що хтось може не дочекатись. Ми не перебільшуємо. Ми просимо. Прийдіть. Здайте кров. Бо зараз це не про “добру справу”. Це про життя”, — йдеться на фейсбук-сторінці обласного центру служби крові.

Центр служби крові закликає всіх небайдужих долучитися до донації та врятувати чиєсь життя.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не потрібно. У центрі безплатно визначають групу крові, тож заздалегідь аналізи ніде робити не треба.

Читайте також: У Харкові чоловік порізав незнайомця у кафе та з ножем кидався на перехожих

Популярно
Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали
Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали
28.04.2026, 20:34
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Мешканці трьох районів Харкова у середу залишаться без води
Мешканці трьох районів Харкова у середу залишаться без води
28.04.2026, 19:24
Де в Харкові ремонтують дороги та тротуари — оперативна інформація мерії
Де в Харкові ремонтують дороги та тротуари — оперативна інформація мерії
28.04.2026, 19:08
У Харкові — критичний дефіцит донорської крові
У Харкові — критичний дефіцит донорської крові
28.04.2026, 19:51
Старий Салтів чи Білий Колодязь? Куди хочуть рухатися росіяни з Вовчанська
Старий Салтів чи Білий Колодязь? Куди хочуть рухатися росіяни з Вовчанська
28.04.2026, 18:45

Новини за темою:

23.02.2026
У Харкові та області – нестача крові всіх груп
14.04.2025
Трагедія в Сумах: харків’ян просять здати кров для постраждалих
04.01.2025
За блиском гірлянд продовжують гинути люди: харків’ян просять здати кров
20.05.2024
На Харківщині – дефіцит однієї з груп крові: потрібні донори
01.05.2024
У Харкові закінчуються всі групи крові: жителів просять стати донорами


Якщо вам цікава новина: «У Харкові — критичний дефіцит донорської крові», то перегляньте більше у розділі Здоровье на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 19:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласний центр служби крові закликає харків’ян здавати кров.".