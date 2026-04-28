У Харкові — критичний дефіцит донорської крові
Обласний центр служби крові закликає харків’ян здавати кров.
“Харків’яни, ви де? Кров не з’являється сама. Її не привозять “звідкись”. Вона є тільки тоді, коли приходять донори. Сьогодні вас критично мало. І це означає, що хтось може не дочекатись. Ми не перебільшуємо. Ми просимо. Прийдіть. Здайте кров. Бо зараз це не про “добру справу”. Це про життя”, — йдеться на фейсбук-сторінці обласного центру служби крові.
Центр служби крові закликає всіх небайдужих долучитися до донації та врятувати чиєсь життя.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.
Попередньо записуватися не потрібно. У центрі безплатно визначають групу крові, тож заздалегідь аналізи ніде робити не треба.
Новини за темою:
- Категорії: Здоровье, Харків; Теги: доноры, кровь, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові — критичний дефіцит донорської крові», то перегляньте більше у розділі Здоровье на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
• Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 19:51;