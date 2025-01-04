За блиском гірлянд продовжують гинути люди: харків’ян просять здати кров
Після новорічних свят у Харківському обласному центрі служби крові – дефіцит усіх груп.
«Найстрашніше, що за блиском новорічних гірлянд продовжують гинути наші люди. Щоденно, – йдеться у публікації центру в фейсбуці. – Боляче, що за кожним пустим донорським кріслом чиясь втрачена можливість продовжувати життя. Будь ласка, здайте кров».
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) – відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.
Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії». У центрі безоплатно визначають групу крові, тож попередні аналізи робити не треба. Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: доноры, кровь, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 10:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після новорічних свят у Харківському обласному центрі служби крові – дефіцит усіх груп.".