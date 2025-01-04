За блеском гирлянд продолжают гибнуть люди: харьковчан просят сдать кровь
После новогодних праздников в Харьковском областном центре службы крови — дефицит всех групп.
«Самое страшное, что за блеском новогодних гирлянд продолжают гибнуть наши люди. Ежедневно, — говорится в публикации центра в Facebook. — Больно, что за каждым пустым донорским креслом чья-то потерянная возможность продолжать жизнь. Пожалуйста, сдайте кровь».
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) — открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.
Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». В центре бесплатно определяют группу крови, поэтому предварительные анализы делать не нужно. Подробности по телефону +38 095 570 47 66.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: доноры, кровь, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 10:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После новогодних праздников в Харьковском областном центре службы крови — дефицит всех групп.".