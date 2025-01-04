За блеском гирлянд продолжают гибнуть люди: харьковчан просят сдать кровь

После новогодних праздников в Харьковском областном центре службы крови — дефицит всех групп.

«Самое страшное, что за блеском новогодних гирлянд продолжают гибнуть наши люди. Ежедневно, — говорится в публикации центра в Facebook. — Больно, что за каждым пустым донорским креслом чья-то потерянная возможность продолжать жизнь. Пожалуйста, сдайте кровь».

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) — открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». В центре бесплатно определяют группу крови, поэтому предварительные анализы делать не нужно. Подробности по телефону +38 095 570 47 66.