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За блеском гирлянд продолжают гибнуть люди: харьковчан просят сдать кровь

Общество 10:03   04.01.2025
Елена Нагорная
За блеском гирлянд продолжают гибнуть люди: харьковчан просят сдать кровь

После новогодних праздников в Харьковском областном центре службы крови — дефицит всех групп.

«Самое страшное, что за блеском новогодних гирлянд продолжают гибнуть наши люди. Ежедневно, — говорится в публикации центра в Facebook. — Больно, что за каждым пустым донорским креслом чья-то потерянная возможность продолжать жизнь. Пожалуйста, сдайте кровь».

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) — открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». В центре бесплатно определяют группу крови, поэтому предварительные анализы делать не нужно. Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 10:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После новогодних праздников в Харьковском областном центре службы крови — дефицит всех групп.".