Силы обороны отбивали атаки ВС РФ в районе Волчанска и на Купянщине — Генштаб
За минувшие сутки военные РФ дважды атаковали на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.
На Харьковском направлении защитники отбили штурмы в районе Волчанска, а на Купянском — неподалеку от Кучеровки, Синьковки и Загрызово.
Накануне по всем фронтам противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, использовав 11 ракет и сбросив 95 КАБов, применил 2257 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил почти 5 тысяч обстрелов, из них 230 — из РСЗО.
Силы обороны поразили четыре района сосредоточения вражеского личного состава и техники, командно-наблюдательный пункт, а также средство ПВО.
Также Генштаб обновил данные о потерях противника.
Читайте также: Харьковщину атаковали БпЛА и из танков: за сутки — двое пострадавших
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, новости Харькова, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Силы обороны отбивали атаки ВС РФ в районе Волчанска и на Купянщине — Генштаб»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 09:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки военные РФ дважды атаковали на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".