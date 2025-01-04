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Силы обороны отбивали атаки ВС РФ в районе Волчанска и на Купянщине — Генштаб

Фронт 09:12   04.01.2025
Елена Нагорная
Силы обороны отбивали атаки ВС РФ в районе Волчанска и на Купянщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки военные РФ дважды атаковали на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении защитники отбили штурмы в районе Волчанска, а на Купянском — неподалеку от Кучеровки, Синьковки и Загрызово.

Накануне по всем фронтам противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, использовав 11 ракет и сбросив 95 КАБов, применил 2257 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил почти 5 тысяч обстрелов, из них 230 — из РСЗО.

Силы обороны поразили четыре района сосредоточения вражеского личного состава и техники, командно-наблюдательный пункт, а также средство ПВО.

Также Генштаб обновил данные о потерях противника.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 09:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки военные РФ дважды атаковали на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".