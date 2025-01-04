Харьковщину атаковали БпЛА и из танков: за сутки — двое пострадавших
Двое гражданских пострадали в результате обстрелов Харьковщины 3 января. Военные РФ в течение минувших суток били из танков и применяли БпЛА.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в 6:45 «Шахед» повредил помещение предприятия в Богодухове.
«В результате попадания вражеского БпЛА в крышу ангарного здания местного сельскохозяйственного предприятия возник пожар на площади 300 квадратных метров. Его оперативно ликвидировали, жертв и пострадавших нет», — уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Поселок Казачья Лопань Харьковского района в 8:55 подвергся танковому обстрелу. Пострадал 55-летний гражданский мужчина, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Село Западное Купянского района в 10:45 атаковал FPV-дрон. Получил взрывные травмы 56-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали.
Также вражеские беспилотники упали в 8:57 в Купянске и в 13:30 в поле вблизи Березовки Песочинской громады. Обошлось без разрушений и пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов, полиция Харьковской области, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 08:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских пострадали в результате обстрелов Харьковщины 3 января. Военные РФ в течение минувших суток били из танков и применяли БпЛА.".