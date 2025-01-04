Россияне заявили об успехах на линии Купянск-Сватово-Кременная — ответ ISW

Россияне 2 и 3 января не добились каких-либо подтвержденных успехов как в районе Волчанска на севере Харьковщины, так и 3 января на линии Купянск-Сватово-Кременная, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Один из российских милблогеров 3 января продолжал утверждать, что войска РФ перешли реку Жеребец и продвинулись к Ивановке (село в Лиманской громаде Донецкой области — ред.), но ISW не получил подтверждения этого утверждения.



Карта ISW

По данным аналитиков, войска РФ атаковали в районе Волчанска, к северу от Купянска в районе Западного и Двуречной, к юго-востоку от Купянска в районе Загрызово и Лозовой, к западу от Сватово в районе Надежды и Кругляковки.

Напомним, накануне ISW сообщал, что на протяжении нескольких дней – с 31 по 2 января — оккупанты пытались продвинуться и атаковали украинские позиции в районе Волчанска.