Россияне заявили об успехах на линии Купянск-Сватово-Кременная — ответ ISW
Россияне 2 и 3 января не добились каких-либо подтвержденных успехов как в районе Волчанска на севере Харьковщины, так и 3 января на линии Купянск-Сватово-Кременная, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
Один из российских милблогеров 3 января продолжал утверждать, что войска РФ перешли реку Жеребец и продвинулись к Ивановке (село в Лиманской громаде Донецкой области — ред.), но ISW не получил подтверждения этого утверждения.
Карта ISW
По данным аналитиков, войска РФ атаковали в районе Волчанска, к северу от Купянска в районе Западного и Двуречной, к юго-востоку от Купянска в районе Загрызово и Лозовой, к западу от Сватово в районе Надежды и Кругляковки.
Напомним, накануне ISW сообщал, что на протяжении нескольких дней – с 31 по 2 января — оккупанты пытались продвинуться и атаковали украинские позиции в районе Волчанска.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 07:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне 2 и 3 января не добились каких-либо подтвержденных успехов как в районе Волчанска на севере Харьковщины, так и 3 января на линии Купянск-Сватово-Кременная".