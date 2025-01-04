Live
  • Сб 04.01.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Россияне заявили об успехах на линии Купянск-Сватово-Кременная — ответ ISW

Фронт 07:17   04.01.2025
Елена Нагорная
Россияне заявили об успехах на линии Купянск-Сватово-Кременная — ответ ISW Карта ISW

Россияне 2 и 3 января не добились каких-либо подтвержденных успехов как в районе Волчанска на севере Харьковщины, так и 3 января на линии Купянск-Сватово-Кременная, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Один из российских милблогеров 3 января продолжал утверждать, что войска РФ перешли реку Жеребец и продвинулись к Ивановке (село в Лиманской громаде Донецкой области — ред.), но ISW не получил подтверждения этого утверждения.


Карта ISW

По данным аналитиков, войска РФ атаковали в районе Волчанска, к северу от Купянска в районе Западного и Двуречной, к юго-востоку от Купянска в районе Загрызово и Лозовой, к западу от Сватово в районе Надежды и Кругляковки.

Напомним, накануне ISW сообщал, что на протяжении нескольких дней – с 31 по 2 января — оккупанты пытались продвинуться и атаковали украинские позиции в районе Волчанска.

Читайте также: Где днем шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 16:00

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 4 января: как прошла ночь, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное за 4 января: как прошла ночь, ситуация на фронте
04.01.2025, 07:49
Эвакуация продолжается: полицейские призывают жителей области выезжать
Эвакуация продолжается: полицейские призывают жителей области выезжать
03.01.2025, 21:36
Снег, гололед и дождь: какой будет погода в Харькове и области 4 января
Снег, гололед и дождь: какой будет погода в Харькове и области 4 января
03.01.2025, 19:37
СМИ: 4 января подорожает проезд в автобусах – в каких и на сколько
СМИ: 4 января подорожает проезд в автобусах – в каких и на сколько
03.01.2025, 15:56
Россияне заявили об успехах на линии Купянск-Сватово-Кременная — ответ ISW
Россияне заявили об успехах на линии Купянск-Сватово-Кременная — ответ ISW
04.01.2025, 07:17
Харьковщину атаковали БпЛА и из танков: за сутки — двое пострадавших
Харьковщину атаковали БпЛА и из танков: за сутки — двое пострадавших
04.01.2025, 08:38

Новости по теме:

07:24
Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW
10:28
Атаки РФ на Харьковщине – в ISW сообщили, есть ли успехи у врага
07:29
Что происходит на севере Харьковщины и Купянском направлении — анализ ISW
09:34
ISW заявил об успехах в борьбе КАБами, которые РФ запускает по Харьковщине
07:21
Имеют ли ВС РФ успехи на севере Харьковщины и вблизи Купянска: данные ISW

Вы читали новость: «Россияне заявили об успехах на линии Купянск-Сватово-Кременная — ответ ISW»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 07:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне 2 и 3 января не добились каких-либо подтвержденных успехов как в районе Волчанска на севере Харьковщины, так и 3 января на линии Купянск-Сватово-Кременная".