Росіяни заявили про успіхи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна – відповідь ISW
Росіяни 2 і 3 січня не досягли жодних підтверджених успіхів як у районі Вовчанська на півночі Харківщини, так і 3 січня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
Один із російських мілблогерів 3 січня продовжував стверджувати, що війська РФ перейшли річку Жеребець і просунулися до Іванівки (село в Лиманській громаді Донецької області – ред.), але ISW не отримав підтвердження цього твердження.
Карта ISW
За даними аналітиків, війська РФ атакували в районі Вовчанська, на північ від Куп’янська в районі Западного та Дворічної, на південний схід від Куп’янська в районі Загризового та Лозової, на захід від Сватового в районі Надії та Кругляківки.
Нагадаємо, напередодні ISW повідомляв, що протягом кількох днів – з 31 по 2 січня – окупанти намагалися просунутися та атакували українські позиції в районі Вовчанська.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 07:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни 2 і 3 січня не досягли жодних підтверджених успіхів як у районі Вовчанська на півночі Харківщини, так і 3 січня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна".