Росіяни заявили про успіхи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна – відповідь ISW

Росіяни 2 і 3 січня не досягли жодних підтверджених успіхів як у районі Вовчанська на півночі Харківщини, так і 3 січня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Один із російських мілблогерів 3 січня продовжував стверджувати, що війська РФ перейшли річку Жеребець і просунулися до Іванівки (село в Лиманській громаді Донецької області – ред.), але ISW не отримав підтвердження цього твердження.



Карта ISW

За даними аналітиків, війська РФ атакували в районі Вовчанська, на північ від Куп’янська в районі Западного та Дворічної, на південний схід від Куп’янська в районі Загризового та Лозової, на захід від Сватового в районі Надії та Кругляківки.

Нагадаємо, напередодні ISW повідомляв, що протягом кількох днів – з 31 по 2 січня – окупанти намагалися просунутися та атакували українські позиції в районі Вовчанська.