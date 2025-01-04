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Росіяни заявили про успіхи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна – відповідь ISW

Фронт 07:17   04.01.2025
Олена Нагорна
Росіяни заявили про успіхи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна – відповідь ISW Карта ISW

Росіяни 2 і 3 січня не досягли жодних підтверджених успіхів як у районі Вовчанська на півночі Харківщини, так і 3 січня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Один із російських мілблогерів 3 січня продовжував стверджувати, що війська РФ перейшли річку Жеребець і просунулися до Іванівки (село в Лиманській громаді Донецької області – ред.), але ISW не отримав підтвердження цього твердження.


Карта ISW

За даними аналітиків, війська РФ атакували в районі Вовчанська, на північ від Куп’янська в районі Западного та Дворічної, на південний схід від Куп’янська в районі Загризового та Лозової, на захід від Сватового в районі Надії та Кругляківки.

Нагадаємо, напередодні ISW повідомляв, що протягом кількох днів – з 31 по 2 січня – окупанти намагалися просунутися та атакували українські позиції в районі Вовчанська.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Росіяни заявили про успіхи на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна – відповідь ISW»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 07:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни 2 і 3 січня не досягли жодних підтверджених успіхів як у районі Вовчанська на півночі Харківщини, так і 3 січня на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна".