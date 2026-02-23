Live

У Харкові та області – нестача крові всіх груп

Суспільство 21:19   23.02.2026
Олена Нагорна
У Харкові та області – нестача крові всіх груп Фото: Харківський обласний центр служби крові

Про потребу у донорській крові всіх груп повідомили у Харківському обласному центрі служби крові.

“Просимо долучитись, щоб не утворився критичний дефіцит крові”, – йдеться у публікації.

Центри у Харкові знаходяться:

  • на вулиці Клочківській, 366 (понеділок-п’ятниця з 08:00 до 15:00, субота – з 08:00 до 13:00);
  • у ТРЦ “Нікольський”, -1 поверх (вівторок, четвер, субота з 09:00 до 14:00).

Попередньо записуватися не потрібно, однак при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії». У центрі безплатно визначають групу крові, тож заздалегідь аналізи ніде робити не треба.

Подробиці за телефоном – +380955704766.

Автор: Олена Нагорна
