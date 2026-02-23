Live

В Харькове и области — нехватка крови всех групп

Общество 21:19   23.02.2026
Елена Нагорная
В Харькове и области — нехватка крови всех групп Фото: Харьковский областной центр службы крови

О потребности в донорской крови всех групп сообщили в Харьковском областном центре службы крови.

«Просим присоединиться, чтобы не образовался критический дефицит крови», — говорится в публикации.

Центры в Харькове находятся:

  • на улице Клочковской, 366 (понедельник-пятница с 08:00 до 15:00, суббота — с 08:00 до 13:00);
  • в ТРЦ Никольский, -1 этаж (вторник, четверг, суббота с 09:00 до 14:00).

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». В центре бесплатно определяют группу крови, поэтому предварительно анализы нигде делать не нужно.

Подробности по телефону – +380955704766.

Читайте также: БпЛА атаковали Харьков: Терехов сообщил о «прилетах» в частном секторе

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
«Людей полно» — как в Харькове реагируют на новый бесплатный каток (видео)
22.02.2026, 11:40
Новости Харькова — главное за 23 февраля: взрывы, БпЛА убил гражданского
Новости Харькова — главное за 23 февраля: взрывы, БпЛА убил гражданского
23.02.2026, 21:46
БпЛА атаковали Харьков: Терехов сообщил о «прилетах» в частном секторе
БпЛА атаковали Харьков: Терехов сообщил о «прилетах» в частном секторе
23.02.2026, 18:42
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
23.02.2026, 13:22
Энергообъекты обстреляли в Харькове утром: Синегубов сообщил, чем била РФ
Энергообъекты обстреляли в Харькове утром: Синегубов сообщил, чем била РФ
23.02.2026, 19:11
Как будут отключать свет в Харьковской области 24 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 24 февраля – график
23.02.2026, 21:36

Новости по теме:

14.04.2025
Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших
04.01.2025
За блеском гирлянд продолжают гибнуть люди: харьковчан просят сдать кровь
20.05.2024
На Харьковщине — дефицит одной из групп крови: нужны доноры
01.05.2024
В Харькове заканчиваются все группы крови: жителей просят стать донорами
15.04.2024
«Ситуация срочная»: харьковчан просят сдать кровь


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове и области — нехватка крови всех групп», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2026 в 21:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потребности в донорской крови всех групп сообщили в Харьковском областном центре службы крови.".