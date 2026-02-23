В Харькове и области — нехватка крови всех групп
Фото: Харьковский областной центр службы крови
О потребности в донорской крови всех групп сообщили в Харьковском областном центре службы крови.
«Просим присоединиться, чтобы не образовался критический дефицит крови», — говорится в публикации.
Центры в Харькове находятся:
- на улице Клочковской, 366 (понедельник-пятница с 08:00 до 15:00, суббота — с 08:00 до 13:00);
- в ТРЦ Никольский, -1 этаж (вторник, четверг, суббота с 09:00 до 14:00).
Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». В центре бесплатно определяют группу крови, поэтому предварительно анализы нигде делать не нужно.
Подробности по телефону – +380955704766.
Дата публикации материала: 23 февраля 2026 в 21:19