В Харькове и области — нехватка крови всех групп

О потребности в донорской крови всех групп сообщили в Харьковском областном центре службы крови.

«Просим присоединиться, чтобы не образовался критический дефицит крови», — говорится в публикации.

Центры в Харькове находятся:

на улице Клочковской, 366 (понедельник-пятница с 08:00 до 15:00, суббота — с 08:00 до 13:00);

в ТРЦ Никольский, -1 этаж (вторник, четверг, суббота с 09:00 до 14:00).

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». В центре бесплатно определяют группу крови, поэтому предварительно анализы нигде делать не нужно.

Подробности по телефону – +380955704766.