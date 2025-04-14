Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших

Помочь пострадавшим в результате российского удара по Сумам 13 апреля призвали харьковчан.

Как отметили в Харьковском областном центре службы крови, пострадавшие в результате удара по Сумам нуждаются в донорской крови, а собственного государственного центра крови в городе нет.

Поэтому обеспечивать донорской кровью Сумы должен Харьков. Горожан призвали сдать кровь и помочь пострадавшим.

Напомним, утром 13 апреля россияне нанесли два удара, предварительно ракетами «Искандер», по центру города Сумы. Вечером 13 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что 34 человека погибли и еще 117 пострадали, в том числе младенец — девочка 2025 года рождения.