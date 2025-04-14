Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших
Помочь пострадавшим в результате российского удара по Сумам 13 апреля призвали харьковчан.
Как отметили в Харьковском областном центре службы крови, пострадавшие в результате удара по Сумам нуждаются в донорской крови, а собственного государственного центра крови в городе нет.
Поэтому обеспечивать донорской кровью Сумы должен Харьков. Горожан призвали сдать кровь и помочь пострадавшим.
Напомним, утром 13 апреля россияне нанесли два удара, предварительно ракетами «Искандер», по центру города Сумы. Вечером 13 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что 34 человека погибли и еще 117 пострадали, в том числе младенец — девочка 2025 года рождения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: доноры, кровь, новости Харькова, Сумы;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помочь пострадавшим в результате удара по Сумам 13 апреля призвали харьковчан.".