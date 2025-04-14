Live
  • Пн 14.04.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.39
  • EUR 46.92

Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших

Общество 20:11   14.04.2025
Елена Нагорная
Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших

Помочь пострадавшим в результате российского удара по Сумам 13 апреля призвали харьковчан.

Как отметили в Харьковском областном центре службы крови, пострадавшие в результате удара по Сумам нуждаются в донорской крови, а собственного государственного центра крови в городе нет.

Поэтому обеспечивать донорской кровью Сумы должен Харьков. Горожан призвали сдать кровь и помочь пострадавшим.

Напомним, утром 13 апреля россияне нанесли два удара, предварительно ракетами «Искандер», по центру города Сумы. Вечером 13 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что 34 человека погибли и еще 117 пострадали, в том числе младенец — девочка 2025 года рождения.

Читайте также: Трамп отреагировал на трагедию в Сумах: «Они совершили ошибку»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Опасная погода будет в Харькове и области ночью
Опасная погода будет в Харькове и области ночью
14.04.2025, 13:34
Взрыв в Харькове: пожар тушат уже пять часов (видео)
Взрыв в Харькове: пожар тушат уже пять часов (видео)
14.04.2025, 10:16
Ночью заморозки, днем до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля
Ночью заморозки, днем до +20: прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля
14.04.2025, 17:59
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
Новости Харькова — главное за 14 апреля: удар «Шахедов», погибшие в области
Новости Харькова — главное за 14 апреля: удар «Шахедов», погибшие в области
14.04.2025, 16:48
Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших
Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших
14.04.2025, 20:11

Новости по теме:

10:03
За блеском гирлянд продолжают гибнуть люди: харьковчан просят сдать кровь
15:18
На Харьковщине — дефицит одной из групп крови: нужны доноры
12:45
В Харькове заканчиваются все группы крови: жителей просят стать донорами
20:33
«Ситуация срочная»: харьковчан просят сдать кровь
09:32
«Лег свет — легли и наши запасы крови» в Харькове — Служба крови о дефиците

Вы читали новость: «Трагедия в Сумах: харьковчан просят сдать кровь для пострадавших»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 20:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помочь пострадавшим в результате удара по Сумам 13 апреля призвали харьковчан.".