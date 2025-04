Трамп отреагировал на трагедию в Сумах: «Они совершили ошибку»

Президент США Дональд Трамп продолжает искать оправдания действиям РФ. Он предположил, что две российские ракеты по одной локации в Сумах ударили ошибочно.

«Весь день Белый дом не комментировал российскую атаку на Сумы, но поздно ночью Дональд Трамп все же высказался об этом на борту Air Force One. По мнению президента, Россия могла совершить баллистическую атаку на Сумы ошибочно», — написал бывший журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш.

Видео комментария Трампа он опубликовал в Х.

‼️Reporter: Do you have a reaction to Russia’s Palm Sunday attack on Ukraine?

Donald Trump: I think it was terrible, and I was told they made a mistake. But I think it’s a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. pic.twitter.com/lrCwXUzO3m

