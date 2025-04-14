Трамп отреагировал на трагедию в Сумах: «Они совершили ошибку»

Президент США Дональд Трамп продолжает искать оправдания действиям РФ. Он предположил, что две российские ракеты по одной локации в Сумах ударили ошибочно.

«Весь день Белый дом не комментировал российскую атаку на Сумы, но поздно ночью Дональд Трамп все же высказался об этом на борту Air Force One. По мнению президента, Россия могла совершить баллистическую атаку на Сумы ошибочно», — написал бывший журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш.

Видео комментария Трампа он опубликовал в Х.

‼️Reporter: Do you have a reaction to Russia’s Palm Sunday attack on Ukraine? Donald Trump: I think it was terrible, and I was told they made a mistake. But I think it’s a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. pic.twitter.com/lrCwXUzO3m — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 14, 2025

Репортер спросил президента США, какова его реакция на атаку РФ в Вербное (в оригинале — Пальмовое) воскресенье.

«Я думаю, что это было ужасно. Мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасная вещь. Я считаю, что вся война – это ужасно», — сказал Трамп, а затем напомнил свое любимое утверждение в сослагательном наклонении: война не началась бы, если бы он был президентом.

Как написал Ярыш, следом репортер уточнил, верит ли президент США, что россияне ударили ракетами по Сумам непреднамеренно.

«Они допустили ошибку, я верю, что это было… Смотрите, спрашивайте у них. Это война Байдена, это не моя война» — процитировал ответ Ярыш.

Ранее уходящая с должности посол США в Украине Бриджит Бринк, выражая сочувствия украинцам, назвала ракетный удар по Сумам российским, чего не сделала в случае с атакой на Кривой Рог. Также виновников трагедии четко указал госсекретарь США Марко Рубио. Он написал: «США выражают глубочайшие соболезнования жертвам ужасного российского ракетного обстрела Сум. Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп тратит столько времени и усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь крепкого мира».

Напомним, в Харькове 14 апреля — день траура в память об убитых россиянами жителях Сум.