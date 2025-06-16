Трое погибших, двое раненых из-за удара КАБом по городу на Харьковщине

16 июня около 15:40 россияне ударили КАБом по жилому кварталу в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть. Но из-за риска безопасности сейчас затруднен оперативный выезд на место происшествия.

Мужчина и женщина получили акубаротравму.

Попадание зафиксировано по многоэтажке, в квартирах вспыхнули пожары.