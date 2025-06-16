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Трое погибших, двое раненых из-за удара КАБом по городу на Харьковщине

Происшествия 20:26   16.06.2025
Оксана Якушко
Трое погибших, двое раненых из-за удара КАБом по городу на Харьковщине

16 июня около 15:40 россияне ударили КАБом по жилому кварталу в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть. Но из-за риска безопасности сейчас затруднен оперативный выезд на место происшествия.

Мужчина и женщина получили акубаротравму.

Попадание зафиксировано по многоэтажке, в квартирах вспыхнули пожары.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 20:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 июня около 15:40 россияне ударили КАБом по жилому кварталу в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".