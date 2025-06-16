Трое погибших, двое раненых из-за удара КАБом по городу на Харьковщине
16 июня около 15:40 россияне ударили КАБом по жилому кварталу в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.
По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть. Но из-за риска безопасности сейчас затруднен оперативный выезд на место происшествия.
Мужчина и женщина получили акубаротравму.
Попадание зафиксировано по многоэтажке, в квартирах вспыхнули пожары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, КАБ, купянск, многоэтажка, погибшие, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 20:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 июня около 15:40 россияне ударили КАБом по жилому кварталу в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".