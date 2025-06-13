Шестерых погибших на предприятии в Харькове идентифицировали — Токарь

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія» рассказал, какие сложности возникали во время аварийно-спасательных работ на разрушенном предприятии в Киевском районе.

«Сложности в проведении этой операции были в том, что все оставшиеся там конструкции были хрупкими, а также в том, что в помещениях и на территории могли оставаться неразорванные снаряды», — отметил Токарь.

По его данным, всех погибших, которых достали из-под завалов, идентифицировали. Они оказались сотрудниками этого предприятия.

«Документы в отношении них приобщены к уголовному производству, которое мы открыли по результату совершения россиянами военного преступления», — продолжил Токарь.

Он также рассказал, что с начала года в Харьковской области зафиксировано 2433 обстрела. Враг использовал 78 ракет, 648 КАБов и около тысячи БпЛА различных модификаций и моделей.

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников оказались заблокированными. Тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня, а утром 12 июня из-под завалов достали тела двоих мужчин. Вечером того же дня мэр Игорь Терехов сообщил, что тело последнего погибшего достали, а поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена.