Шестерых погибших на предприятии в Харькове идентифицировали — Токарь
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія» рассказал, какие сложности возникали во время аварийно-спасательных работ на разрушенном предприятии в Киевском районе.
«Сложности в проведении этой операции были в том, что все оставшиеся там конструкции были хрупкими, а также в том, что в помещениях и на территории могли оставаться неразорванные снаряды», — отметил Токарь.
По его данным, всех погибших, которых достали из-под завалов, идентифицировали. Они оказались сотрудниками этого предприятия.
«Документы в отношении них приобщены к уголовному производству, которое мы открыли по результату совершения россиянами военного преступления», — продолжил Токарь.
Он также рассказал, что с начала года в Харьковской области зафиксировано 2433 обстрела. Враг использовал 78 ракет, 648 КАБов и около тысячи БпЛА различных модификаций и моделей.
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников оказались заблокированными. Тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня, а утром 12 июня из-под завалов достали тела двоих мужчин. Вечером того же дня мэр Игорь Терехов сообщил, что тело последнего погибшего достали, а поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена.
Читайте также: Искали тела почти шесть дней: детали поисково-спасательной операции от ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, погибшие, полиция, Токарь;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Шестерых погибших на предприятии в Харькове идентифицировали — Токарь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 15:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь рассказал, какие сложности возникали во время аварийно-спасательных работ на предприятии в Киевском районе.".