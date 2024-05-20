На Харьковщине — дефицит одной из групп крови: нужны доноры

В Харьковской области по состоянию на 20 мая дефицит донорской первой отрицательной группы крови.

«Группа «считанных секунд». Группа, когда время на все лишнее закончилось и ты борешься за жизнь из лап смерти. Первая отрицательная несет весь позитив своей универсальностью. Сегодня и последние годы именно 1- постоянная потребность в Центре крови. Мы просим срочно харьковчан пополнить запасы», – пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00.

Предварительно записываться не надо, но при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.