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На Харьковщине — дефицит одной из групп крови: нужны доноры

Общество 15:18   20.05.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине — дефицит одной из групп крови: нужны доноры Фото: Харьковский областной центр службы крови

В Харьковской области по состоянию на 20 мая дефицит донорской первой отрицательной группы крови.

«Группа «считанных секунд». Группа, когда время на все лишнее закончилось и ты борешься за жизнь из лап смерти. Первая отрицательная несет весь позитив своей универсальностью. Сегодня и последние годы именно 1- постоянная потребность в Центре крови. Мы просим срочно харьковчан пополнить запасы», – пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00.

Предварительно записываться не надо, но при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области по состоянию на 20 мая дефицит донорской первой отрицательной группы крови.".