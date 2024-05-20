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На Харківщині – дефіцит однієї з груп крові: потрібні донори

Суспільство 15:18   20.05.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині – дефіцит однієї з груп крові: потрібні донори Фото: Харківський обласний центр служби крові

У Харківській області станом на 20 травня дефіцит донорської першої негативної групи крові.

«Група «лічених секунд». Група, коли час на все зайве закінчився і ти виборюєш життя з лап смерті. Перша негативна несе весь позитив своєю універсальністю. Сьогодні та останні роки саме 1- є постійною потребую в Центрі крові. Ми просимо терміново харківʼян поповнити запаси», – пише Харківський обласний центр служби крові у фейсбук.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський, -1 поверх у вівторок, четвер, суботу з 09:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області станом на 20 травня дефіцит донорської першої негативної групи крові.".