На Харківщині – дефіцит однієї з груп крові: потрібні донори
У Харківській області станом на 20 травня дефіцит донорської першої негативної групи крові.
«Група «лічених секунд». Група, коли час на все зайве закінчився і ти виборюєш життя з лап смерті. Перша негативна несе весь позитив своєю універсальністю. Сьогодні та останні роки саме 1- є постійною потребую в Центрі крові. Ми просимо терміново харківʼян поповнити запаси», – пише Харківський обласний центр служби крові у фейсбук.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський, -1 поверх у вівторок, четвер, суботу з 09:00 до 14:00.
Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».
Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області станом на 20 травня дефіцит донорської першої негативної групи крові.".