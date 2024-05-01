В Харькове заканчиваются все группы крови: жителей просят стать донорами

В Харькове заканчиваются все группы крови, сообщают на странице Областного центра службы крови в Facebook.

«Пока наши воины на нулях, банк крови в Харькове «на нуле» быть не может. Война продолжается. Сдайте кровь», — говорится в публикации.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не надо, но при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.