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В Харькове заканчиваются все группы крови: жителей просят стать донорами

Общество 12:45   01.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове заканчиваются все группы крови: жителей просят стать донорами Фото: Харьковский областной центр службы крови

В Харькове заканчиваются все группы крови, сообщают на странице Областного центра службы крови в Facebook.

«Пока наши воины на нулях, банк крови в Харькове «на нуле» быть не может. Война продолжается. Сдайте кровь», — говорится в публикации.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не надо, но при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове заканчиваются все группы крови, сообщают на странице Областного центра службы крови в Facebook.".