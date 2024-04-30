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Роддом №1 в Харькове присоединили к «неотложке»: Терехов объяснил решение

Общество 21:30   30.04.2024
Елена Нагорная
Роддом №1 в Харькове присоединили к «неотложке»: Терехов объяснил решение

В Харькове роддом №1 присоединили к клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Такое решение приняли депутаты на внеочередной сессии городского совета 30 апреля. Как говорится в пояснительной записке, при этом объем услуг, который предоставляется роддомом населению, не уменьшается. Также не требуются дополнительные расходы из городского бюджета.

Отмечается, что решение «повысит качество оказания медицинской помощи и эффективность функционирования учреждения, оптимизирует использование имеющихся административных, финансовых и кадровых ресурсов, повысит эффективность управления имуществом коммунального некоммерческого предприятия горсовета и снизит уровень нагрузки на бюджет громады».

На сайте мэрии сообщается, что городской департамент здравоохранения создает сеть медучреждений, которая будет отвечать минимальным (базовым) направлениям обслуживания, в частности, во время чрезвычайных ситуаций и военного положения.

«Это кластерная больница. Это первый шаг в реорганизации таких больниц», — отметил на сессии мэр Игорь Терехов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове роддом №1 присоединили к клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи".