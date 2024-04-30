Как горсовет Харькова на сессии распределил больше миллиарда из госбюджета

Харьковский горсовет на внеочередной сессии 30 апреля внес изменения в бюджет на текущий год.

Как говорится в решении, утвержденном депутатами, это связано с тем, что Харьков среди прочего получил дополнительную дотацию из госбюджета на осуществление полномочий органов местного самоуправления в размере 1,16 млрд грн, а также субвенцию на ликвидацию последствий вооруженной агрессии — 604,3 млн грн.

За счет полученных средств планируются дополнительные расходы на:

— восстановление разрушенных объектов коммунальной теплоэнергетики — 870 млн грн;

— строительство защитных сооружений на территории школ — 138,3 млн грн;

— содержание и ремонт улично-дорожной сети — 142,2 млн грн;

— защиту гражданского населения и повышение уровня общественной безопасности — 16,8 млн грн.