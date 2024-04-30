Как горсовет Харькова на сессии распределил больше миллиарда из госбюджета
Харьковский горсовет на внеочередной сессии 30 апреля внес изменения в бюджет на текущий год.
Как говорится в решении, утвержденном депутатами, это связано с тем, что Харьков среди прочего получил дополнительную дотацию из госбюджета на осуществление полномочий органов местного самоуправления в размере 1,16 млрд грн, а также субвенцию на ликвидацию последствий вооруженной агрессии — 604,3 млн грн.
За счет полученных средств планируются дополнительные расходы на:
— восстановление разрушенных объектов коммунальной теплоэнергетики — 870 млн грн;
— строительство защитных сооружений на территории школ — 138,3 млн грн;
— содержание и ремонт улично-дорожной сети — 142,2 млн грн;
— защиту гражданского населения и повышение уровня общественной безопасности — 16,8 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, відновлення, восстановление, дороги, изменения, міськрада, ремонт, сесія, сессия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет на внеочередной сессии 30 апреля внес изменения в бюджет на текущий год".