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Как горсовет Харькова на сессии распределил больше миллиарда из госбюджета

Общество 21:00   30.04.2024
Елена Нагорная
Как горсовет Харькова на сессии распределил больше миллиарда из госбюджета

Харьковский горсовет на внеочередной сессии 30 апреля внес изменения в бюджет на текущий год.

Как говорится в решении, утвержденном депутатами, это связано с тем, что Харьков среди прочего получил дополнительную дотацию из госбюджета на осуществление полномочий органов местного самоуправления в размере 1,16 млрд грн, а также субвенцию на ликвидацию последствий вооруженной агрессии — 604,3 млн грн.

За счет полученных средств планируются дополнительные расходы на:

— восстановление разрушенных объектов коммунальной теплоэнергетики — 870 млн грн;
— строительство защитных сооружений на территории школ — 138,3 млн грн;
— содержание и ремонт улично-дорожной сети — 142,2 млн грн;
— защиту гражданского населения и повышение уровня общественной безопасности — 16,8 млн грн.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет на внеочередной сессии 30 апреля внес изменения в бюджет на текущий год".