Як міськрада Харкова на сесії розподілила понад мільярд із держбюджету

Харківська міськрада на позачерговій сесії 30 квітня внесла зміни до бюджету на поточний рік.

Як йдеться у рішенні, затвердженому депутатами, це пов’язано з тим, що Харків серед іншого отримав додаткову дотацію з держбюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування у розмірі 1,16 млрд грн, а також субвенцію на ліквідацію наслідків збройної агресії – 604,3 млн грн.

За рахунок отриманих коштів плануються додаткові витрати на:

– відновлення зруйнованих об’єктів комунальної теплоенергетики – 870 млн грн;

– будівництво захисних споруд на території шкіл – 138,3 млн грн;

– утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі – 142,2 млн грн;

– захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки – 16,8 млн грн.