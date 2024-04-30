Пологовий №1 у Харкові приєднали до лікарні Мещанінова: мер пояснив рішення

У Харкові пологовий будинок №1 приєднали до клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова.

Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міської ради 30 квітня. Як йдеться в пояснювальній записці, при цьому обсяг послуг, який надається пологовим будинком населенню, не зменшується. Також не потребуються додаткові витрати з міського бюджету.

Зазначається, що рішення “підвищить якість надання медичної допомоги та ефективність функціонування закладу, оптимізує використання наявних адміністративних, фінансових та кадрових ресурсів, підвищить ефективність управління майном комунального некомерційного підприємства міськради та знизить рівень навантаження на бюджет громади”.

На сайті мерії повідомляється, що міський департамент охорони здоров’я створює мережу медустанов, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій та воєнного стану.

“Це кластерна лікарня. Це перший крок у реорганізації таких лікарень”, – зазначив на сесії мер Ігор Терехов.