Live
  • Вт 30.04.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.5

Пологовий №1 у Харкові приєднали до лікарні Мещанінова: мер пояснив рішення

Суспільство 21:30   30.04.2024
Олена Нагорна
Пологовий №1 у Харкові приєднали до лікарні Мещанінова: мер пояснив рішення

У Харкові пологовий будинок №1 приєднали до клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова.

Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міської ради 30 квітня. Як йдеться в пояснювальній записці, при цьому обсяг послуг, який надається пологовим будинком населенню, не зменшується. Також не потребуються додаткові витрати з міського бюджету. 

Зазначається, що рішення “підвищить якість надання медичної допомоги та ефективність функціонування закладу, оптимізує використання наявних адміністративних, фінансових та кадрових ресурсів, підвищить ефективність управління майном комунального некомерційного підприємства міськради та знизить рівень навантаження на бюджет громади”.

На сайті мерії повідомляється, що міський департамент охорони здоров’я створює мережу медустанов, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій та воєнного стану.

“Це кластерна лікарня. Це перший крок у реорганізації таких лікарень”, – зазначив на сесії мер Ігор Терехов.

Читайте також: Як міськрада Харкова на сесії розподілила понад мільярд із держбюджету

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Пологовий №1 у Харкові приєднали до лікарні Мещанінова: мер пояснив рішення
Пологовий №1 у Харкові приєднали до лікарні Мещанінова: мер пояснив рішення
30.04.2024, 21:30
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
30.04.2024, 10:04
Уже десять постраждалих через удар по Харкову: були поранені двоє поліцейських
Уже десять постраждалих через удар по Харкову: були поранені двоє поліцейських
30.04.2024, 20:10
До 27 тепла, малохмарно: прогноз погоди в Харкові та області на 1 травня
До 27 тепла, малохмарно: прогноз погоди в Харкові та області на 1 травня
30.04.2024, 20:31
Як міськрада Харкова на сесії розподілила понад мільярд із держбюджету
Як міськрада Харкова на сесії розподілила понад мільярд із держбюджету
30.04.2024, 21:00
Головні новини Харкова 30.04: “прильоти”, загиблі та поранені, сесія, графік
Головні новини Харкова 30.04: “прильоти”, загиблі та поранені, сесія, графік
30.04.2024, 21:07

Новини за темою:

21:00
Як міськрада Харкова на сесії розподілила понад мільярд із держбюджету
15:29
У мера Харкова Терехова – новий заступник
15:07
У Харкові перейменували понад 30 закладів культури
13:07
Новий сервіс для оплати «комуналки» хочуть запровадити у Харкові
10:32
Скасування податків і новий заступник Терехова: усі питання сесії міськради

Ви читали новину: «Пологовий №1 у Харкові приєднали до лікарні Мещанінова: мер пояснив рішення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 21:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пологовий будинок №1 приєднали до клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги".