У Харкові закінчуються всі групи крові: жителів просять стати донорами
Фото: Харківський обласний центр служби крові
У Харкові закінчуються всі групи крові, повідомляють на сторінці Обласного центру служби крові у фейсбуці.
«Поки наші воїни на нулях, банк крові в Харкові «на нулі» бути не може. Війна триває. Здайте кров», – йдеться в публікації.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.
Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».
Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові закінчуються всі групи крові, повідомляють на сторінці Обласного центру служби крові у фейсбуці.".