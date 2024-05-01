У Харкові закінчуються всі групи крові: жителів просять стати донорами

У Харкові закінчуються всі групи крові, повідомляють на сторінці Обласного центру служби крові у фейсбуці.

«Поки наші воїни на нулях, банк крові в Харкові «на нулі» бути не може. Війна триває. Здайте кров», – йдеться в публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.