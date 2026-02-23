«Шахед» атаковал вечером Харьков: Терехов сообщил о «прилете» у частного дома

О «прилете» БпЛА «Шахед» по Харькову сообщил в 17:39 мэр Игорь Терехов.

По предварительной информации, попадание зафиксировано возле частного дома в Немышлянском районе. Детали выясняют.

О беспилотнике, двигавшемся в направлении Харькова, Воздушные силы ВСУ предупреждали еще в 17:07.

Как сообщала МГ «Объектив», около 06:30 23 февраля россияне атаковали Харьков ракетами. Как информировал мэр Игорь Терехов, «прилеты» зафиксировали в двух районах – Холодногорском и Основянском. Пострадали два человека: у 70-летней женщины острая реакция на стресс, мужчина 55 лет – ранен. Пресс-служба горсовета сообщила, что в Основянском районе повреждены семь частных домов.