«Шахед» атаковал вечером Харьков: Терехов сообщил о «прилете» у частного дома
Фото: Anton Petrus
О «прилете» БпЛА «Шахед» по Харькову сообщил в 17:39 мэр Игорь Терехов.
По предварительной информации, попадание зафиксировано возле частного дома в Немышлянском районе. Детали выясняют.
О беспилотнике, двигавшемся в направлении Харькова, Воздушные силы ВСУ предупреждали еще в 17:07.
Как сообщала МГ «Объектив», около 06:30 23 февраля россияне атаковали Харьков ракетами. Как информировал мэр Игорь Терехов, «прилеты» зафиксировали в двух районах – Холодногорском и Основянском. Пострадали два человека: у 70-летней женщины острая реакция на стресс, мужчина 55 лет – ранен. Пресс-служба горсовета сообщила, что в Основянском районе повреждены семь частных домов.
На севере Харьковщины враг сегодня не атаковал: данные Генштаба ВСУ на 16:00
