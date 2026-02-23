«Шахед» атакував Харків: Терехов повідомив про «приліт» біля приватного дому
Фото: Anton Petrus
Про “приліт” БпЛА “Шахед” у Харкові повідомив о 17:39 мер Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, влучання зафіксовано біля приватного будинку у Немишлянському районі. Деталі з’ясовують.
Про безпілотник, який рухався у напрямку Харкова, Повітряні сили ЗСУ попереджали ще о 17:07.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 06:30 23 лютого росіяни атакували Харків ракетами. Як інформував мер Ігор Терехов, «прильоти» зафіксували у двох районах – Холодногірському та Основ’янському. Постраждали двоє людей: у 70-річної жінки гостра реакція на стрес, чоловіка 55 років – поранено. Пресслужба міськради повідомила, що в Основ’янському районі пошкоджені сім приватних будинків.
