Live

«Шахед» атакував Харків: Терехов повідомив про «приліт» біля приватного дому

Події 17:48   23.02.2026
Олена Нагорна
«Шахед» атакував Харків: Терехов повідомив про «приліт» біля приватного дому Фото: Anton Petrus

Про “приліт” БпЛА “Шахед” у Харкові повідомив о 17:39 мер Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, влучання зафіксовано біля приватного будинку у Немишлянському районі. Деталі з’ясовують.

Про безпілотник, який рухався у напрямку Харкова, Повітряні сили ЗСУ попереджали ще о 17:07.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 06:30 23 лютого росіяни атакували Харків ракетами. Як інформував мер Ігор Терехов, «прильоти» зафіксували у двох районах – Холодногірському та Основ’янському. Постраждали двоє людей: у 70-річної жінки гостра реакція на стрес, чоловіка 55 років – поранено. Пресслужба міськради повідомила, що в Основ’янському районі пошкоджені сім приватних будинків.

Читайте також: На півночі Харківщини ворог сьогодні не атакував: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Шахед» атакував Харків: Терехов повідомив про «приліт» біля приватного дому
«Шахед» атакував Харків: Терехов повідомив про «приліт» біля приватного дому
23.02.2026, 17:48
Харків готується до весни? У місті встановлюють декорації – соцмережі (відео)
Харків готується до весни? У місті встановлюють декорації – соцмережі (відео)
23.02.2026, 14:26
Харків все ще студентська столиця України? Думка Міністерства освіти (відео)
Харків все ще студентська столиця України? Думка Міністерства освіти (відео)
23.02.2026, 15:25
«Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото)
«Не доїхав»: РФ атакувала авто відомо волонтера на Харківщині (фото)
23.02.2026, 16:43
У гуртожитку для переселенців у Харкові ледь не сталося вбивство: подробиці
У гуртожитку для переселенців у Харкові ледь не сталося вбивство: подробиці
23.02.2026, 13:41
Новини Харкова – головне 23 лютого: вибухи зранку; БпЛА вбив цивільного
Новини Харкова – головне 23 лютого: вибухи зранку; БпЛА вбив цивільного
23.02.2026, 17:57

Новини за темою:

22.02.2026
Майже 100 днів заощадили в Харкові на диференційованій тривозі – Терехов
19.02.2026
«СвітлоДім»: ОСББ у Харкові готові, Терехов заявив про великий масштаб 📹
19.02.2026
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
19.02.2026
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
17.02.2026
Ворожий дрон вдарив по Харкову – куди поцілив, розповів Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Шахед» атакував Харків: Терехов повідомив про «приліт» біля приватного дому», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2026 в 17:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про “приліт” БпЛА “Шахед” у Харкові повідомив о 17:39 мер Ігор Терехов.".