Харків під ракетною атакою: вибухи лунають 23 лютого: дані Терехова
Близько 06:28 ранку в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “прильоти”. Відомо про двох постраждалих.
Доповнено о 07:23. Ще один постраждалий звернувся по допомогу до лікарів.
Доповнено о 07:07. Відомо про пораненого в Основ’янському районі, написав мер.
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждалий – 55-річний чоловік.
Доповнено о 06:58. У Харкові лунають вибухи. Терехов зазначив, що під атакою вже два райони міста – Холодногірський та Основ’янський.
Начальник ХОВА Олег Сиєгубов поінформував, що інформація про постраждалих не надходила.
06:37. “Холодногірський район Харкова під ворожим ракетним ударом. Наслідки уточнюються“, – написав Терехов зранку 23 лютого.
Після цього в місті пролунало ще не менш як два вибухи. Моніторингові канали попереджали про небезпеку той самий Холодногірський район.
Повітряна тривога в Харкові оголошена з 05:48. Її причиною була загроза БпЛА.
Нагадаємо, всю ніч із 21 на 22 лютого у Харкові була актуальна повітряна тривога — її оголосили увечері 21 лютого, а відбій дали о 8-й ранку 22-го. Таким чином тривога тривала майже 12 годин. У цей момент відбувалася масована повітряна атака РФ.
