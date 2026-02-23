Харків під ракетною атакою: вибухи лунають 23 лютого: дані Терехова

Близько 06:28 ранку в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “прильоти”. Відомо про двох постраждалих.

Доповнено о 07:23. Ще один постраждалий звернувся по допомогу до лікарів.

Доповнено о 07:07. Відомо про пораненого в Основ’янському районі, написав мер.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждалий – 55-річний чоловік.

Доповнено о 06:58. У Харкові лунають вибухи. Терехов зазначив, що під атакою вже два райони міста – Холодногірський та Основ’янський.

Начальник ХОВА Олег Сиєгубов поінформував, що інформація про постраждалих не надходила.

06:37. “Холодногірський район Харкова під ворожим ракетним ударом. Наслідки уточнюються“, – написав Терехов зранку 23 лютого.

Після цього в місті пролунало ще не менш як два вибухи. Моніторингові канали попереджали про небезпеку той самий Холодногірський район.

Повітряна тривога в Харкові оголошена з 05:48. Її причиною була загроза БпЛА.

Нагадаємо, всю ніч із 21 на 22 лютого у Харкові була актуальна повітряна тривога — її оголосили увечері 21 лютого, а відбій дали о 8-й ранку 22-го. Таким чином тривога тривала майже 12 годин. У цей момент відбувалася масована повітряна атака РФ.