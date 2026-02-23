Харьков под ракетной атакой: взрывы гремят 23 февраля: данные Терехова

Около 06:28 утра в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилеты». Известно о двух пострадавших.

Дополнено в 07:23. Еще один пострадавший обратился за помощью к врачам.

Дополнено в 07:07. Известно о раненом в Основянском районе, написал городской голова.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадавший — 55-летний мужчина.

Дополнено в 06:58. В Харькове продолжают звучать взрывы. Терехов отметил, что под атакой уже два района города — Холодногорский и Основянский.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что информация о пострадавших не поступала.

06:37. «Холодногорский район Харькова под вражеским ракетным ударом. Последствия уточняются», — написал Терехов утром 23 февраля.

После этого в городе прозвучало еще не менее двух взрывов. Мониторинговые каналы предупреждали об опасности все тот же Холодногорский район.

Воздушная тревога в Харькове объявлена с 05:48. Ее причиной была угроза БпЛА.

Напомним, всю ночь с 21 на 22 февраля в Харькове была актуальна воздушная тревога — ее объявили вечером 21 февраля, а отбой дали в 8 утра 22-го. Таким образом тревога длилась практически 12 часов. В этот момент происходила массированная воздушная атака РФ.